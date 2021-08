Nach sieben Jahren seit der Einführung des Programms für soziale Verantwortung, BE Health, hat Kempinski Hotels die Details und Richtlinien vollständig überarbeitet, um den Anwendungsbereich des Programms sinnvoll zu erweitern. Anstatt sich ausschließlich auf Krankheiten wie Tuberkulose, HIV und Malaria zu konzentrieren, umfasst BE Health mit seinen Initiativen von nun an die Bekämpfung aller übertragbaren und nicht übertragbaren Krankheiten. Dies ermöglicht es allen Kempinski Hotels weltweit, ein lokales CSR-Projekt im Einklang mit den lokalen Gesundheitsbedürfnissen ins Leben zu rufen, unter dem Namen BE Health die nötigen Mittel zu beschaffen und diese zielgerecht einzusetzen.

„Während wir uns in der Vergangenheit auf verschiedene Projekte in Bangkok und Dschibuti konzentriert haben, haben wir erkannt, dass es für alle Hotelteams viel sinnvoller wäre, ihre CSR-Bemühungen ihrer lokalen Gemeinschaft und ihrem eigenen Land zu widmen“, erklärt Anne-Marie Bettex, Managing Director von BE Health. „Unter der globalen Vision von BE Health, dass Gesundheit ansteckend ist, werden sich alle unsere Hotels auf das gemeinsame Ziel der Prävention vor Krankheiten konzentrieren. Indem wir Hotelkollegen motivieren, lokale Gesundheitsprojekte in ihren eigenen Märkten umzusetzen, schlagen wir eine Brücke zwischen dem Arbeitsplatz und dem lokalen Umfeld.“

„Ich freue mich sehr, dass das neue BE Health-Programm nun auf einen breiteren Bereich ausgeweitet wird, der die lokalen Gemeinden rund um die Kempinski Hotels erreicht. Ich habe volles Vertrauen in Anne-Marie Bettex‘ Führung, um das erneuerte Programm zu einem Erfolg zu machen“, ergänzt Hadrian Beltrametti-Walker, Executive Vice President und General Counsel Kempinski Hotels und verantwortlich für Nachhaltigkeit bei der Luxushotelgruppe.

Weitere Inforamtionen unter: www.kempinski.com

Fotocredit: OLYMPUS DIGITAL CAMERA