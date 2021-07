Neuer Hotspot für Freunde der feinen Küche auf der Deutschen liebsten Ferieninsel: Das erste Pop-up des zeitgenössisch-japanischen Restaurantkonzept ROKA hat seine Türen geöffnet. Das Restaurant befindet sich im luxuriösen Cap Vermell Grand Hotelan Mallorcas Ostküste. Schnell sein ist Pflicht: Bis 12. September 2021 wird dort Signature-Robatayaki-Küche serviert.

In einem abgelegenen Tal zwischen Olivenbäumen und Kakteen liegt das ungewöhnliche Outdoor-Restaurant. Der Robata-Grill ist seit der Eröffnung des ersten Restaurants im Jahr 2004 (Charlotte Street, London) das Herzstück des ROKA-Konzepts. Die jüngste Niederlassung auf der Baleareninsel wird die Robata-Küche mit lokalen Aromen von Land, Meer und Himmel zusammenbringen. Auf der Karte finden sich Robata-Gerichte wie Yaki Hotate (Jakobsmuschelspieße mit Wasabi und Shiso); Gindara no saikyo-yaki (schwarzer Kabeljau mariniert in Yuzu-Miso); Kankoku fu kohitsuji (Lammkoteletts mit koreanischen Gewürzen) und Konasu (japanische Aubergine in Mirin, Ingwer und Soja).

Neben dem traditionellen Robata-Holzkohlegrill serviert das Restaurant Salate, Tataki, ROKA-typisches Tokusen-Sashimi, Nigiri und Maki-Sushi sowie eine Auswahl Desserts, darunter ein gebackener Guaven-Käsekuchen mit Mango, Papaya und schwarzem Sesamstreusel. Es gibt 110 Sitzplätze im Freien, einen Robata-Grill und eine Bar, an der Cocktails wie Ichigo Kub, eine Kreation aus Gin, süßem Erdbeer-Mirin, Aperol, Absinth und Limette, serviert werden. Hinzu kommt eine DJ-Ecke mit Live-Sessions jeden Donnerstag bis Samstag.

ROKA wurde 2004 von Rainer Becker, ausgebildeter Koch und später Gastronom, gegründet. ROKA Mallorca ergänzt das bereits bestehenden Restaurant-Portfolio in London (Charlotte Street, Shochu LKounge, Mayfair, Canary Wharf) und Dubai. Weitere Neueröffnungen in 2021 sind in Riad und Kuwait geplant.