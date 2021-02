Warum stecken manche Menschen die Herausforderungen des Lebens besser weg als andere? Während einige an ihnen zerbrechen, gehen andere unbeschadet, manche sogar gestärkt aus Krisen hervor. Verantwortlich ist die sogenannte Resilienz, eine psychische Widerstandskraft und Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Gerade in Pandemie-Zeiten hilft Resilienz, bei sich selbst zu bleiben und mit der Unabänderlichkeit der herausfordernden Situation besser umgehen zu können.

Niederlagen, Enttäuschungen und Verlusten mit mentaler Stärke begegnen

Resilienz hilft uns dabei, gegenüber dem Lauf der Dinge, auf den wir oftmals keinen Einfluss haben, eine gewisse „geistige Immunität“ zu entwickeln, die uns dabei hilft, Enttäuschungen, Niederlagen und Verlusten mit mehr mentaler Stärke zu begegnen. Genau hierbei möchte die beliebte Achtsamkeits- und Meditations-App BamBu helfen.

Sehr wirksam auf diesem Weg ist ein kleiner, aber ganz bewusst vollzogener innerer Schritt, eine bewusste Hinwendung zum Hier und Jetzt und damit ein Unterbrechen unseres „Autopiloten“, in dem wir die Dinge quasi automatisch abspulen, aber nicht wahrnehmen, was gerade um und mit uns passiert, was wir denken und wie wir uns fühlen.

Emotionaler Stress befeuert die Cortisol-Produktion, was wiederum zu Bluthochdruck und Herz- Kreislaufbeschwerden führen kann. Zahlreiche Studien belegen außerdem, dass ein Überschuss an Cortisol die Nervenzellen im Hippocampus, dem Areal, das für Gedächtnis und Lernfähigkeit zuständig ist, schädigt.

Achtsamkeitsmeditation reduziert Cortisol-Produktion

Wissenschaftlich belegt ist auch, dass die Praxis der Achtsamkeitsmeditation, wie BamBu sie bietet, die Ausschüttung von Cortisol signifikant senkt. Außerdem führt die regelmäßige Übung zu mehr innerer Freiheit indem sie uns dazu befähigt, zu entscheiden, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten und uns so erlaubt, bewusster zu reagieren.

Effektive Helfer: Realitätsüberprüfung und wertfreie Akzeptanz

Durch die regelmäßige Übung der Achtsamkeitsmeditation lernt man, die eigenen Gedanken einer Realitätsüberprüfung zu unterziehen: stimmt das, was ich denke, was mich beunruhigt und mir Sorge macht im Hier und Jetzt mit der Realität überein? Schon der Moment, indem man sich diese Frage stellt, unterbricht oftmals negative Gedankenschleifen wirkungsvoll. In einem weiteren Schritt geht es darum, eine innere Haltung der wertfreien Akzeptanz zu entwickeln. Neben zahlreichen gezielten Übungen hierfür bietet BamBu in all seinen Serien immer wieder Übungen zur Körperwahrnehmung, wie den „Body Scan“, um sich seiner Körperempfindungen gewahr zu werden und zu lernen, sich in seinem Körper zu verankern.

Hilfe in der Pandemie: BamBu bietet drei Übungsserien kostenfrei an

Von den Maßnahmen des harten Lockdown sind gerade chronisch Kranke, Menschen mit psychischen Vorerkrankungen und Kinder schwer in Mitleidenschaft gezogen. So verzeichnete die Chat-Beratung für Kinder und Jugendliche der Nummer gegen Kummer im März 2020 einen Anstieg von 26% gegenüber dem Vormonat, das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen verzeichnete im April 2020 einen Anstieg an Beratungsbedarf von 15 – 20%. „Gerade für diese Menschen ist es so wichtig, in dieser schwierigen Zeit Resilienz zu erlernen und zu stärken“, erklärt Benjamin Blasco. „Gerade jetzt ist es so wichtig, dass wir wohlwollend mit uns selbst umgehen. Schon wenn wir merken, dass wir unachtsam sind, ist das eine bewusste Wahrnehmung, ein Erfolg“, so Benjamin Blasco, Mitbegründer und CEO von BamBu

BamBu stellt ab sofort und bis zum 07.03.2021 drei Übungsserien kostenfrei zur Verfügung:

Für medizinisches Personal und Pflegekräfte stellt BamBu alle Inhalte der App bis zum 10.05.2021 kostenfrei zur Verfügung: wirsindfuereuchda@bambu.de.