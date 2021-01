Was haben Brokkoli, Staubsauger, Luftfilter und Zimmerpflanzen wie die Efeutute gemeinsam? Dr. Tal Friedman, leitender Naturheilpraktiker des Chiva-Som, löst auf: „Es sind Luftreiniger“. Mit ihrer Hilfe kann jeder Einzelne einen Beitrag zu sauberer Luft leisten. In der globalen Luftverschmutzung sieht er eine Bedrohung für die Gesundheit der Menschen, mit ähnlich schädlichen Auswirkungen wie die des Rauchens. Feinstaub und Co. verschmutzen die Luft vor allem in städtischen Ballungszentren und Industriegebieten und belasten nicht nur die Umwelt, sondern strapazieren das Wohlergehen der Anwohner.

Der Forschungs- und Entwicklungsspezialist beugt vor und zeigt, wie jeder im Alltag einen Beitrag zu sauberer Luft leisten und sich damit vor Gesundheitsschäden schützen kann. Neben regelmäßigem Lüften sorgen künstliche Luftfilter für eine bessere Luft zu Hause und am Arbeitsplatz, wenn die Filter regelmäßig gewechselt werden. Auch bestimmte Zimmerpflanzen werden als natürliche Filter eingesetzt. So zum Beispiel die Efeutute, die sich positiv auf das Raumklima auswirkt indem sie den Gehalt von Benzol, Methylbenzen, Dimethylbenzen, Formaldehyd und Trichlorethen verringert. Tägliches Staubsaugen und -wischen verbessert ebenfalls die Luftqualität in geschlossenen Räumen im Handumdrehen.

Stark parfümierte Produkte vermeiden oder nur in Maßen verwenden: Gemeint sind Reinigungsmittel, Weichspüler, Seifen und Körperpflegemittel, die meisten sind mit künstlichen Aromastoffen versetzt und reizen so die Schleimhäute von Nase, Augen, Rachen sowie die Lunge. Der Naturheilpraktiker empfiehlt den Einsatz emissionsarmer Produkte, die man leicht an einem Umweltsiegel erkennen kann. Doch das ist noch nicht alles – seine Geheimwaffe ist der regelmäßige Verzehr von Brokkoli. Eine Vielzahl von Studien belegen, dass das grüne Gemüse dem Körper dabei helfen kann, Entzündungen und Infektionen zu bekämpfen sowie Schadstoffe auszuscheiden.

Prävention heißt das Zauberwort – schon der Einsatz der ein oder anderen Maßnahme hilft, die Luftqualität und damit auch das Wohlbefinden zu steigern. Eine weitere Möglichkeit ist ein Aufenthalt im Chiva-Som. Derzeit ist ein Wellness Retreat in Hua Hin für uns Europäer lediglich virtuell möglich, was die Wellness-Experten nicht davon abhält, die Gesundheit der „Zoom-Gäste“ zu verbessern. Wellness-Beratungen und -Behandlungen zur Verbesserung von Atmung und des Herz-Kreislauf-Systems: www.chivasom.com/online-wellness-services.