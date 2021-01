Qatar Airways wurde als die erste Airline der Welt von der internationalen Luftfahrt-Ratingorganisation Skytrax mit dem prestigeträchtigen 5-Sterne-Zertifikat im Bereich COVID-19-Luftfahrtsicherheit ausgezeichnet.



Die Auszeichnung basiert auf einem detaillierten Prüfverfahren, durchgeführt vom Skytrax-Team im Dezember 2020. Dabei wurde bewertet, wie effektiv und konsequent die Airline ihre strengen COVID-19-Hygiene- und Sicherheitsstandards und -Verfahren umsetzt, vom Check-in bis an Bord des Flugzeugs. Dies beinhaltete eine vollständige Überprüfung der verfahrenstechnischen Effizienz, eine visuelle Beurteilung des Hygiene- und Sicherheitsniveaus auf dem gesamten Passagierweg sowie die Entnahme von Adenosintriphosphat-Proben (ATP) an Bord zur Messung des potenziellen Kontaminations-Grades von Kontaktflächen.



Zusätzlich zum Rating der Airline wurde auch der Hamad International Airport (HIA), Heimatflughafen und internationales Drehkreuz von Qatar Airways, kürzlich als erster Flughafen im Nahen Osten und Asien mit dem 5-Sterne-COVID-19-Airport-Sicherheitsrating von Skytrax ausgezeichnet.

Zu den Sicherheitsmaßnahmen der Fluggesellschaft an Bord gehören die Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für das Kabinenpersonal sowie ein kostenloses Hygiene-Kit für Passagiere. Business-Class-Passagiere in Flugzeugen, die mit der Qsuite ausgestattet sind, können die verbesserte Privatsphäre genießen, die dieser preisgekrönte Business-Sitz bietet, einschließlich verschiebbarer Trennwände und der Möglichkeit, eine „Do Not Disturb (DND)“-Anzeige zu verwenden. Die Qsuite ist auf Flügen zu mehr als 30 Zielen verfügbar, darunter Frankfurt, Kuala Lumpur, London und New York.



Darüber hinaus setzt Qatar Airways an Bord aller Flugzeuge modernste HEPA-Luftfiltersysteme ein und hat vor kurzem als erste globale Airline das hochmoderne, auf ultraviolettem (UV) Licht beruhende Kabinen-Reinigungssystem von Honeywell, als weiteren Schritt bei der Flugzeugreinigung eingeführt, betrieben von Qatar Aviation Services. Ausführliche Informationen zu allen Maßnahmen, die an Bord und im HIA umgesetzt wurden, gibt es unter qatarairways.com/safety.



Qatar Airways bietet derzeit mehr als 800 wöchentliche Flüge zu über 110 Zielen auf der ganzen Welt an. Bis Ende März plant die Airline, ihr Streckennetz auf 130 Ziele zu erweitern. Mit der Aufstockung der Frequenzen zu den wichtigsten Drehkreuzen bietet Qatar Airways Passagieren konkurrenzlose Konnektivität und macht es Kunden einfach, Reisedaten oder -ziele nach Wunsch zu ändern.