Bon Voyage – Die schönsten Boutique-Hotels für bewusstes Reisen

Die Welt bereisen und sie dabei ein bisschen besser machen? Stilvolles Reisen und sanfter Tourismus schließen sich nicht mehr aus. Eine wachsende Anzahl nachhaltiger Hotels bietet geschmackvolles Design, erstklassiges Essen und besondere Erlebnisse. Mit nachhaltigen und kreativen Konzepten agieren diese Unterkünfte umweltbewusst und nehmen Rücksicht auf die Bedürfnisse der einheimischen Bevölkerung.

Von abgelegenen afrikanischen Resorts in Namibia, die neben Touristen auch verletzte Nashörner und andere bedrohte Arten beherbergen, über ein Hotel in HongKong, das regionale Traditionen wiederbelebt, bis hin zu einem Gasthaus in Beirut, in dem libanesische Frauen gemeinsam mit den Gästen traditionelle Familienrezepte kochen: Die Hotels in diesem Buch bieten herausragende Gastlichkeit mit kleinstmöglichen ökologischen Fußabdrücken.

Verlag: gestalten, 2019

Zweisprachig, D/E

288 Seiten, Preis: 39,90 €