Mindful – Die 25 schönsten Yoga Hotels im deutschsprachigen Raum

Im Urlaub in Hotels auf Yoga verzichten? Keinesfalls! Im Urlaub in Hotels Yoga kennenlernen und ausprobieren? Unbedingt!

Autorin und Yoga-Therapeutin Birgit Feliz Carrasco empfiehlt in diesem Buch 25 der schönsten Yoga Hotels in Europas beliebtesten Ferienregionen. Es sind erlesene Hotels in bezaubernden Umgebungen, die einen Aufenthalt zu einer nachhaltigen Auszeit vom Alltag machen. Die Yogaangebote sind authentisch und werden von kompetente Yogalehrenden ausgeführt. Darüber hinaus bieten alle 25 Hotels ganz besondere Genüsse zur erholsamen Entspannung der fünf Sinne, deren Wahrnehmungsfähigkeit Birgit Feliz Carrasco in Essays im Buch beschreibt und ergänzend die wenig bekannte Yogapraxis des „Pratyahara“ erläutert, was soviel bedeutet wie „Rückzug der Sinne“. Ein Buch zur Inspiration, zum Träumen und Urlaub buchen!

Autorin: Birgit Feliz Carrasco

Callwey Verlag, 2019

236 Seiten, Preis: 49,95 €