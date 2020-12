Die Sterne über mir funkeln am tiefschwarzen Nachthimmel. Ich treibe sacht im Pool dahin, begleitet von sanfter Meditationsmusik. „Your Treatment is unfortunately finished.“ Oh, wie schade, denke ich nicht zum ersten Mal. Denn das Spa Village Resort Tembok Bali mit seinen gerade einmal 31 Zimmern und Suiten ist eine Offenbarung für jeden Spa-Fan.

Statt der üblichen Treatments, die oft nicht über verschiedene Massagen hinausreichen, überrascht das Spa mit Anwendungen aus Malaysia, China, Indien, Japan, Thailand und Bali, die traditionelle Heilmethoden und einheimische Kräuter und Öle zu ganz eigenen Signature Treatments vereinen. So wie das malaysische Fußdampfbad: Die Füße gelten als das zweite Herz des Körpers und werden in einem Kräuterdampfbad mit Zitronengras, Kaffirlimette, Zimt, Nelke und Basilikum und heißem Lavasand intensiv durchblutet. Währenddessen gibt es eine Nacken- und Schultermassage. Herrlich ist auch das Bodytreatment mit dem wohlklingenden Namen Lapis-Lapis, bei der eine frisch zubereitete Mixtur aus Lemongrass, Ingwer, Galgant und Kampfer die Blutzirkulation anregen soll.

Noch ganz beseelt vom „Starlight Gazing“, also der Sternenglanz-Meditation, schlendere ich ins Zimmer. Dort überraschen mich ein aromatischer Ingwertee und ein Gruß vom Haus: „Mögen all Ihre Träume schön und süß sein.“Ja, das Hotel ist wirklich außergewöhnlich.

SPA VILLAGE RESORT TEMBOK BALI

Gehört zu den YTL-Hotels und ist Teil der Small Luxury Hotels of the World. Gelegen in Singaraja, im Nordosten der Insel. Zirka 200 Kilometer sind es bis zum Flughafen Denpasar.

www.spavillageresort.com

