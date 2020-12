Egal ob Heilfasten nach Buchinger, Basenfasten oder Intervallfasten: Detoxmethoden, bei denen für einen begrenzten Zeitraum auf den normalen Speiseplan verzichtet wird, um den Körper zu entschlacken und gleichzeitig ein paar Pfunde loszuwerden, erfreut sich einer immer größeren Fangemeinde. Das religiöse Fasten ist vielen zwischen Aschermittwoch und Ostern bekannt, aber auch die Adventszeit war einst christliche Fastensaison, die wohl aus zu viel Lust an Glühwein, Keksen und Gänsebraten aus der Mode gekommen ist. Inzwischen ist aber „Fasten vor Weihnachten“ wieder in – es giltz der Versuchung bis zum Fest zu widerstehen, damit über die Feiertage ungezügelt geschlemmt werden kann. Was die aktuell beliebtesten Fastenmethoden für die Vorweihnachtszeit sind und wie es um die Motivation des Genussverzichts bestellt ist, zeigt eine aktuelle Online-Befragung* von Fit Reisen in Kooperation mit dem Online-Healthguide fitguide.one.

Die beliebtesten Fastenmethoden vor Weihnachten

Platz 1: Intervallfasten

Intervallfasten, oder auch intermittierendes Fasten genannt, ist aktuell in aller Munde und ruft mit der einfachen „Essen mit Blick auf die Uhr“-Methode auch Fastenjünger auf den Plan, die keine Lust auf eine komplette Nahrungsumstellung haben. Nach einem festgelegten 16:8-Rhythmus darf täglich innerhalb von acht Stunden normal gegessen werden, während der restlichen 16 Stunden gönnt man dem Magen Ruhe.