Die geschäftsführende Gesellschafterin der Börlind GmbH, Alicia Lindner, wurde vom Wirtschaftsmagazin Capital mit dem Titel „Junge Elite – Top 40 unter 40“ des Jahres 2020 in der Kategorie „Gründer und CEOs von Start-ups und Familienunternehmen“ ausgezeichnet.

Seit 2007 kürt Capital jedes Jahr 40 Personen unter 40 Jahren, die Herausragendes in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft geleistet haben. Die Auszeichnung wird in insgesamt vier Kategorien an Manager, Unternehmer, Politiker und außergewöhnliche Talente aus Wissenschaft und Gesellschaft verliehen. In mehreren Jurysitzungen wurden auch die diesjährigen Gewinner unter Hunderten von Kandidaten ausgewählt.

Die 31-jährige Alicia Lindner repräsentiert gemeinsam mit ihrem Bruder Nicolas die dritte Generation des Familienunternehmens Börlind. Ihre Großmutter, Annemarie Lindner, gründete 1959 das im Schwarzwald ansässige Unternehmen mit den Marken Annemarie Börlind – Natural Beauty und Dado Sens Dermacosmetics. Heute zählt Börlind zu den führenden Naturkosmetikherstellern weltweit und beschäftigt über 200 Mitarbeiter.

„Ich freue mich, dass unser Unternehmertum als klimaneutraler Naturkosmetikhersteller mit hohem sozialem Anspruch mit dieser Auszeichnung gewürdigt wurde. Als Geschäftsführerin und Mutter von drei kleinen Kindern weiß ich diesen Preis besonders zu schätzen und bedanke mich von Herzen.“ sagt Alicia Lindner. Nach einem Bachelorund einem Master-Studium sowie ersten praktischen Berufserfahrungen bei einer führenden Markenstrategie-Beratung ist Alicia Lindner 2014 ins Familienunternehmen eingestiegen. Seit 2017 verantwortet sie als geschäftsführende Gesellschafterin den nationalen und internationalen Vertrieb. Auch die Finanzbuchhaltung und das Controlling zählen zu ihrem Wirkungsbereich.