Auf seinen Lorbeeren ausruhen, das ist nicht das Ding von Alcide Leali Junior, dem Managing Director der Lefay Resorts, und seinem Team. Gerade erst hat das wissenschaftliche Komitee von Lefay ein neues Wellness- und Schönheitsprogramm entwickelt, das durch gezielte Antistress-Energiemassagen und spezielle Meditationstechniken das Gleichgewicht zwischen den Reizen von außen und den eigenen Emotionen wieder herstellt, um so Stress abzubauen und Angst- und Unruhezustände zu lindern.

Seit Jahren ist das Lefay Resort & Spa Lago di Garda ein Inbegriff für Innovationen in den Bereichen Gesundheit und Wellness. Bereits das 5-Sterne-SuperiorHotel an sich ist ein einzigartiger Ort, eingebettet in einen elf Hektar großen Naturpark mit jahrhundertealten Bäumen und Olivenhainen und einem atemberaubendem Panoramablick über den Gardasee. Klar: Hier wird Umweltschutz groß geschrieben. Schon beim Bau 2008 wurde minimal in die Umgebung eingegriffen, seit 2013 werden alle CO2 -Emissionen kompensiert – dafür und für viele andere nachhaltige Maßnahmen gab es die internationale Green-Globe-Zertifizierung in Gold für nachhaltiges Handeln.

Die Idee vom Lefay hatte Domenico Alcide Leali, der Vater des heutigen Managing Directors. Mit seiner Frau Liliana, einer Architektin, hatte er mit dem Verkauf der eigenen Fluggesellschaft Air Dolomit das nötige Geld und die Zeit, ein solches einzigartiges Hideaway nach seinen Vorstellungen zu erschaffen. Sein Sohn entwickelt nun die Visionen weiter. Im Sommer 2019 ging das zweite Haus der Gruppe an den Start.

Seeblick und Bergpanorama

Das Lefay Resort & Spa Dolomiti muss sich sicher neben dem Platzhirsch am Gardasee erst einmal beweisen. Es begeistert aber schon allein mit seiner Lage und dem herrlichen Spa: Das neue Eco-Spa-Resort befindet sich in Pinzolo inmitten der Dolomiten und lässt mit einem Spa-Bereich von 5000 Quadratmetern auch keine Wünsche offen.

Die Entwicklung einer einzigartigen „grünen Identität“, so erklärt Leali Junior dieses neue Refugium. Egal ob nun Seeblick oder Bergpanorama: Gäste, die in einem Lefay-Resort einchecken, können etwas Besonderes erwarten – eine neue Art des Öko-Tourismus. Hier werden individuelle Gesundheits- und Wellnessprogramme, Spa-Behandlungen mit eigener Kosmetik-Linie ohne künstliche Farbstoffe, Parabene und Konservierungsmittel, eine Küche, die auf für die Region typische Aromen und Zutaten setzt und großräumige Wohnbereiche mit Naturtextilien und hochwertigen, lokalen Materialien zu einem harmonischen Ganzen verwoben. Und auch eine Portion Luxus fehlt nicht, denn genau das macht auch die Magie eines Aufenthalts in einem der schönsten

Wellnesshotels Italiens aus.

Prämiert mit dem SPA Star Award

Lefay Resort & Spa

Lago di Garda und Dolomiti,

Gargnano und Pinzola, Italien

Seit Jahren steht Lefay Resort & Spa für Innovationen im Bereich Gesundheit und Wellness. Im Mittelpunkt: die Lefay Spa Methode, die die Jahrtausende alte Klassische Chinesische Medizin mit den Erkenntnissen der modernen westlichen Medizin verknüpft und den Gästen vollendeten Spa-Genuss und Rückzugsorte bietet – die nicht nur Kraft schenken, sondern auch die Seele berühren. Das Lefay Resort & Spa Lago di Garda und das im Sommer 2019 eröffnete Lefay Resort & Spa Dolomiti erhielten aufgrund ihrer einzigartigen Spa-Philosophie den Special Award der SPA Stars 2020.

www.lefayresorts.com