Gewinner Quellenhof Luxury Resort Passeier St. Martin bei Meran, Südtirol/Italien

Mit seinem 10 000 Quadratmeter großen Wellness und Spa-Bereich zählt das Quellenhof Luxury Resort Passeier zu einem der führenden Luxus-Wellnesshotels in Südtirol. Neben dem klassischen Wohlfühl-Menü im Spa ist es vor allem das medizinische Portfolio im Medical Center Quellenhof, was überzeugt. Geistige und körperliche Gesundheit lassen sich nicht trennen und sollten immer gemeinsam bewertet, gefördert und behandelt werden, so die ganzheitliche Herangehensweise. Im Mittelpunkt stehen dabei Gesundheits-, Ernährung- und Präventionsprogramme. Ein Novum ist, neben den anderen Fachärzten, das Angebot des Komplementärmediziners Dr. Christian Thuile. Trotz der Dimensionen ihres Hauses schafft es Inhaberfamilie Dorfer, den familiären Charakter zu bewahren, denn „der Gast ist unser höchstes Gut und als Gastgeber sehen wir es als unsere tägliche neue und schöne Berufung, ihm ein Urlaubserlebnis zu schenken, dem der sogenannte Aha-Effekt inne liegt.“ Qualität statt Quantität heißt

es in Südtirol. Dorfers möchten magische Momenten in allen Bereichen des Hauses kreieren. Damit sich die Gäste nicht nur wohl und willkommen, sondern wie zu Hause fühlen. So wie das Motto des Resorts: „Your second home“.

www.quellenhof.it

Nominiert waren außerdem: