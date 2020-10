Die Villa Stéphanie ist ein Haus des Wohlbefindens, das die Bereiche Medizin, Emotionen, Entgiftung, Fitness und Schönheit abdeckt. Im Herzen des deutschen Schwarzwalds auf dem Gelände des Brenners Park-Hotel & Spa der Oetker Collection, bietet dieses hochmoderne Medical Spa einen ganzheitlichen Wellness-Ansatz, der von den besten Fachleuten der Welt geleitet wird. Mit nur 15 Zimmern und Suiten und einem unvergleichlichen Zugang zu hochmodernen medizinischen Spa-Einrichtungen auf dem neuesten Stand der Technik ist der Aufenthalt in der Villa Stéphanie ein maßgeschneidertes Erlebnis für alle, die besten Service erleben und effektive, langfristige Ergebnisse mit größtmöglicher Privatsphäre und Diskretion erzielen möchten. Das medizinische Betreuungsteam besteht aus einigen der besten Experten unter der Leitung von Dr. Harry F. König mit seiner Praxis für integrative, ganzheitliche Medizin.

Auf der Grundlage von über 25 Jahren Erfahrung haben Dr. König und sein Team von Spezialisten eine Reihe von hochwirksamen Programmen in den Bereichen Gewichtsabnahme, Entgiftung, Gesundheit und Schönheit kuratiert, darunter sein gleichnamiges Signature Treatment THE KINGS WAY, der eine Neun-Nächte-/Zehn-Tage-Leber-Entgiftung und eine Gewichtsabnahme-Kur umfasst. Die neuesten Ergänzungen, perfekt angepasst an die Welt, in der wir derzeit leben, sind die Programme Immune Boost & Immune Care. Beide Angebote sind darauf ausgerichtet, das Immunsystem anzuregen und zu stärken und den Gästen beizubringen, wie sie durch Nahrungsergänzungsmittel, Stressabbau und Änderungen des Lebensstils ihr Wohlbefinden steigern können.

Jedem Gast wird während seines gesamten Aufenthalts ein persönlicher „Immun-Gastgeber“ zugeteilt, der den Gast rund um die Uhr betreut und zusammen mit dem Team ein individuelles Programm zusammenstellt, einschließlich eines speziellen Ernährungsplans, der von einem Ernährungsberater ausgearbeitet wird. Zu den Behandlungen gehören immunstärkende Infusionen mit Vitamin C, Zink und anderen homöopathischen Mitteln sowie Ozontherapie, Sauerstoff-Inhalationssitzungen und Lymphmassagen. Dazu kommen persönliche Trainingseinheiten und Fitnessaktivitäten wie Aqua-Gymnastik, Yoga, Qi Gong, Power Workout, Nordic Walking und Wandern, wofür die hervorragende Lage der Villa Stéphanie direkt am Schwarzwald genutzt werden kann. Hier gibt es zudem einen 10.062 Hektar großen, sanft hügeligen Nationalpark mit einer abwechslungsreichen Landschaft, mit einer enormen Vielfalt an Flora und Fauna, über 1000 Wander- und Radwegen sowie zehn traumhaften Seen.

Die Top-Tipps von Dr. König, um diesen Winter gesund zu bleiben und das Immunsystem zu stärken:

Nehmen Sie täglich eine hohe Dosis Vitamin D (mindestens 5.000 IE), Vitamin C (2.000 mg) und ein Multivitaminpräparat mit mindestens 100 g Selen zu sich

Nehmen Sie täglich ein Probiotikum sowie Echinacea zur Abwehr von Erkältungssymptomen

Tägliche Wechseldusche, abwechselnd mit kaltem und warmem Wasser

Optimieren Sie Ihre Ernährung durch den Verzehr frischer Bio-Produkte und reduzieren Sie die Aufnahme von verarbeitetem Zucker und Kohlenhydraten

Vergewissern Sie sich, dass Sie täglich Sport treiben, frische Luft schnappen, gut schlafen und einen positiven Gemütszustand beibehalten

