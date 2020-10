Im Sommer 1990 übernahm Karl J. Troll die Traditionsmarke Declaré von Greiter Piz Buin und gründete sein eigenes Unternehmen. In den vergangenen 30 Jahren hat sich Troll Cosmetics zu einem international erfolgreichen Unternehmen entwickelt und wird als verlässlicher Partner hoch geschätzt. Zusammen mit seiner Tochter Barbara Sandner-Troll leitet der Firmengründer das Familienunternehmen mit Sitz in Vorarlberg. Ein Interview mit den beiden lesen Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Fachmagazins INSIDE beauty.

Faire Partnerschaft – Darauf legen Karl J. Troll und seine Tochter Barbara Sandner-Troll (auf unserem Titelbild) seit jeher großen Wert. „Unsere Mitarbeiter sowie unsere Partner-Parfümerien sind besonders wertvoll für unser Unternehmen.“

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Troll Cosmetics steht für uns schon immer für eine absolut zuverlässige und faire Partnerschaft. Die Familie Troll hat sich als Familienunternehmen schon immer stark für den privaten Mittelstand eingesetzt. Events wie z.B. eine Einladung der besten Verkäuferinnen zum Segelwochenende nach Bregenz festigen so eine Partnerschaft zusätzlich! Wir gratulieren der Familie Troll von Herzen zum 30-jährigen Firmenjubiläum und freuen uns auf weitere viele tolle gemeinsame Jahre!

Andrea Kunzmann, Parfümerien Kunzmann, Haberstock und Finck

Karl Troll oder „der Chef“, wie er von seinen MitarbeiterInnen gerne genannt wird, ist eine Institution in mehrfacher Hinsicht:

Es gibt niemanden der so begeistert und gleichzeitig überaus fachkundig über seine Produkte referieren kann, wie Karl Troll.

Es gibt niemanden, der Beziehungen so pflegt, wie Karl Troll.

Es gibt niemanden, dessen Herz so für den privaten Fachhandel schlägt, wie Karl Troll.

Ich kenne Karl Troll seit der Zeit, als er bei Piz Buin Vertriebsleiter war. Wir waren von Anfang an beim Aufbau der Marke Declaré dabei. Daraus hat sich eine Beziehung über das Geschäftliche hinaus entwickelt. Fasziniert höre ich Karl Troll zu, wenn er von seinen Vertriebspartnern in den entferntesten Ländern berichtet, die er selbst regelmäßig besucht.

Peter Wiedemann, Parfümerie Wiedemann

Ich habe die Firma Troll als das kennengelernt, was unsere Branche vor einigen Jahren noch ausgemacht hat: Persönlich, individuell, stets ein offenes Ohr für den Fachhandel, Qualitätsorientiert aber in erster Linie MENSCHLICH! Barbara Sandner-Troll und Karl Troll führen ihr Unternehmen mit Engagement und persönlichem Einsatz, wie man es nur von einem Unternehmer erwarten kann, dem an einem langfristigen Erfolg seines Familienunternehmens gelegen ist.

In kurzer Zeit gelang es beiden, nach der Übernahme der Marken Juvena und Marlies Möller, aus zwei etwas „angestaubten“ Marken, mit Hilfe von attraktiven und innovativen Neuheiten, moderne und zeitgemäße Marken zu machen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der ganzen Familie Troll für die stets produktive und menschliche Zusammenarbeit und werde weiterhin alles daran setzen, das Herzblut mit dem die beiden ihre Marken führen, an meine Mitarbeiterinnen weiterzugeben.

Marc Niendorf, AMICA Parfümerie Niendorf

Schon viele, viele Jahre arbeiten wir sehr gern und sehr gut mit Troll Cosmetics zusammen. Wir freuen uns immer über die innovativen Produktideen und -umsetzungen, die auch bei unseren Kunden gut ankommen, wie aktuell die Good Mood Cream von Declaré oder das Keratin-Shampoo von Marlies Möller. Hervorzuheben sind die wunderbaren Schulungen auf Mallorca, die uns alle in bester Erinnerung sind und der tolle Außendienst, der uns hervorragend betreut. Die Chemie stimmt einfach.

Margit Hachmann, Parfümerie & Kosmetik Kohlschein, Warburg

Troll Cosmetic begleitet mich schon mein halbes Leben lang, da ich quasi zwischen Duft- und Kosmetikregalen aufgewachsen bin. Mit Karl J. Troll verbinde ich zuallererst die Marke Piz Buin. Von Greiter Piz Buin übernahm er ja dann 1990 die Traditionsmarke Declaré – das war der Grundstein für sein erfolgreiches Unternehmen. Ich schätze Troll Cosmetics als ein Familienunternehmen mit Leidenschaft und Weitblick und als überaus kompetenten, innovativen und verlässlichen Partner. Bei vielen Aktivitäten und Events, die wir planen und umsetzen, ist Troll Cosmetics stets mit dabei. Die Zusammenarbeit ist sehr gut und macht Spaß, was auch daran liegt, dass wir die Ansprechpartner schon viele Jahre kennen und schätzen.

Heinz-Josef Meller, Parfümerie Meller

Karl ist ein bewundernswerter Unternehmer! In einem Alter, in dem andere bereits an ihren Ruhestand denken, hat er sich daran gemacht, zusammen mit Barbara eine unternehmerische Erfolgsgeschichte zu schreiben. Mit Karl und Barbara, den perfekten Gastgebern, haben wir unvergleichlich schöne gemeinsame Stunden auf Mallorca und am oder auf dem Bodensee verbracht – für uns unvergessliche Erinnerungen!

Bei jedem Jahresgespräch führt die umtriebige Unternehmerfamilie Produktinnovationen und Neuheiten im Gepäck, die wir gerne in unser Warensortiment aufnehmen. Viele Produkt haben sich zu Topsellern in unseren Geschäften entwickelt, wie z.B. die Declaré Handcare UV-Schutz Handcreme, Declaré Vital Balance Nutrilipid, Declaré Stress Balance Skin Meditation Crème oder die Hydro Balance Ocean’s Best.

Wir fühlen uns der ganzen Familie Troll in großer Sympathie und Freundschaft verbunden, unser Verhältnis empfinden wir mehr als eine Freundschaft denn als eine Geschäftspartnerschaft. Wir gratulieren von Herzen zum 30-jährigen Firmenjubiläum und wünschen auch für die Zukunft alles erdenklich Gute, insbesondere weiterhin so großen geschäftlichen Erfolg. Wir würden uns freuen, wenn wir weiterhin ein kleinen Teil dazu beitragen dürfen.

Christian Wagner, Parfümerie Schuback

Begeisterung und Durchhaltevermögen für das eigene Unternehmen ist das eine. Beides den Geschäftspartnern zu vermitteln, das andere. Aus Partnern Freunde zu machen, die aus eigenem Interesse am gleichen Strang ziehen, das gelingt nur mit großem gegenseitigen Verständnis.

Lieber Karl, bei uns hat es geklappt – wie bei vielen anderen auch. Aus der langen Zusammenarbeit hat sich eine persönliche Freundschaft entwickelt. Wir konnten Dich immer ansprechen, ob es um die Motivation der eigenen Mitarbeiter ging, ob Erlebnisreisen mit der Erfa-Gruppe oder sogar mit dem ganzen Verband. Legendär die Erinnerung an Schruns oder den ‚alten‘ Raddampfer auf dem Bodensee.

Lieber Karl, Du bist und bleibst ein Pfundskerl! Wir sagen Danke und freuen uns, dass nicht nur die Firma reift, sondern Du auch. Für diesen Anlass im nächsten Jahr stelle ich schon mal ein Fläschchen kalt! Dann feiern wir beides!

Jürgen Cebulla, CB-Parfümerien , Bad Homburg