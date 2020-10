Manch einer kennt nur den gleichnamigen Bahnhof, dabei versprüht der Stadtteil Altona mit seinen Backsteinmauern einen charmant-rauen Charme. Der Name Altona entstammt einer alten Fischkneipe. Die war den damaligen Hamburger Stadtoberen „all to nah“ (allzu nah) an der damaligen Stadtgrenze zu Hamburg. Inzwischen dürfte sich das aber erledigt haben. In Altona ist man schon längst mittendrin. Rund um den Bahnhof und weiter in Richtung Große Bergstraße gibt es eine Vielfalt an zum Teil großen Läden entlang der Hauptgeschäftsader. Etwas ruhiger und in wenigen Minuten mit dem Rad zu erreichen, ist Övelgönne, einer der schönsten Stadtteile von Altona mit seinen Fischerund Kapitänshäuschen, Buden und Restaurants entlang des Elbstrandes. Apropos Fisch … Der Altonaer Fischmarkt (www.fischauktionshalle.com) ist ein Muss für alle Hamburg-Besucher. In der Fischauktionshalle treffen sich am Sonntagmorgen bei Rock- und Jazzmusik Familien zum Wochenendeinkauf, Rentner bei einem Glas Bier und Partygänger nach einer durchfeierten Nacht zum Katerfrühstück. Am Giebel zur Wasserseite der Halle ist das Altonaer Stadtwappen zu sehen.

Ausblicke auf den Containerhafen

Ein Ausflug ins grüne Altona gefällig? Mit dem Rad (Ausleihstationen gibt es zum Beispiel bei www.stadtrad.hamburg.de) geht es über die Fischers Allee vorbei am Park bis zum Donners Park. Ein besonderes Highlight: der Aussichtspunkt am nördlichen Elbufer von Altona. Vom sogenannten Altonaer Balkon, 27 Meter über der Elbe, bietet sich ein herrlicher Blick auf den Strom und Teile des Containerhafens. Auf der gegenüberliegenden Seite strahlen die neoklassizistische Fassade des Altonaer Rathauses und dahinter das Altonaer Theater (Museumstraße 17).

Unser Tipp: Im Stadtteil Ottensen, das direkt an Altona grenzt, geht es bunt und mitunter trubelig zu. Neben gemütlichen Restaurants und Kneipen gibt es zahlreiche Geschäfte, die zum Shoppen einladen. Und das Allerschönste: der erholsame Hafen – Elbe und Elbstrand sind ganz nah!

Unser Highlights in Altona:

Handmade sind hier alle Bonbons und natürlich mit Bio-Zutaten. www.bonscheladen.de

Knuth und gut Hübsches Café, guter Kaffee! www.dasknuth.com

Ferien auf Saltkrokan von Astrid Lindgren – Sie kennen das Buch? Im gleichnamigen Café kommen Schweden- und Lindgren-Fans auf ihre Kosten www.cafe-saltkrokan.de

T-Shirts, Tassen und Taschen … Bei www.hauptsache-hamburg.de gibt es coole Sprüche drauf. Als Souvenir oder Statement für seine Lieblingsstadt

Tolle Tipps zum Schlemmen, Shoppen, Spazierengehen und überhaupt gibt es unter www.hamburg.mitvergnuegen.com

