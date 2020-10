Rund 80 Gäste aus Industrie, Handel und Medien waren beim diesjährigen VKE-Treff Kompakt am 1. Oktober im Thurn und Taxis Palais in Frankfurt/ Main zu Gast.

„Mit dem VKE-Treff Kompakt hat das VKE-Team ein straffes, informatives und trotz aller notwendigen Hygiene-Vorschriften bzw. Abstands-Regeln kommunikatives Präsenz-Angebot gewagt“, erläutert Markus Grefer, VKE-Präsident und Geschäftsführer PUIG Deutschland. „Das außergewöhnliche und dennoch mit größtmöglicher Normalität umgesetzte Tagungskonzept erschien uns diesem besonderen Jahr und der Situation angemessen.“

Von Seiten der Gäste gab es ausschließlich Lob – für die sichere und dennoch kommunikative Lösung im Ausnahme-Jahr und für die Auswahl der Referenten und Themen. „Endlich mal wieder live und in Farbe zusammen sein, zwar mit Abstand, aber trotzdem face-to-face diskutieren, in einem Saal direkt Vorträge ohne Leitungsstörungen bzw. Ton- oder Bildausfälle aufnehmen: einfach großartig. Wir danken unseren disziplinierten Gästen, die all dieses mit möglich gemacht haben“, ergänzt Martin Ruppmann, Geschäftsführer VKE-Kosmetikverband.

Der Nachmittag stand unter dem Motto: New Normal nach Corona: Kreativität. Kanäle. Konsumenten. Auf eine pointierte und bereits inhaltsschweren Einführung durch den Capital Chefredakteur und Moderator des Nachmittags Horst von Buttlar folgten drei inspirierende und ideengebende Präsentationen.

So beleuchteten Thomas Ebenfeld, Concept m und Andreas Rauscher, BSS, Strategien für Marken im Corona New Normal. Die Frage „Neue Freiheit oder alte Werte?“ zeigte bereits auf, dass wir heute mit stärkeren inneren Widersprüchen leben. Das führt zu einem paradoxen Spannungsfeld, das wiederum Orientierungslosigkeit zur Folge hat. Das vorgestellte Spheres of Brand Impact Modell stellt einen Kompass für die Markenführung dar. Die Grundidee: Marken machen den Konsumenten Angebote zu persönlichem Wachstum.

Dr. Tanja Boga, mediaplus, ging darauf ein, wie die Krise den Kosmetikmarkt verändert hat. Qualität stehe im Fokus, Service auch, aber die Konsumenten seien dennoch preissensitiv. Die Einstellungen zu Hygiene und Körper haben sich verändert: Gesund bleiben, Sport treiben und Achtsamkeit haben an Relevanz gewonnen. Die Referentin präsentierte die sechs Lifestyles, die die Post Corona Ära prägen.



Online und POS haben heute fast die gleiche Informationsrelevanz, so Dr. Jörg Meurer und Daniel Ohr, Keylens Management Consultants. In ihrem Vortrag „Generation(en) Beauty Reloaded“ zeigten sie auf, dass Generationen keine statischen Cluster sind, sondern sich weiter entwickeln. Und da Kundenzentriert denken Zukunft hat, ist die Kenntnis der Generationen für das Management von Marken und Produkten wichtig. Die jungen Alten, auch „SAYAH“ genannt (für: Silver Ager Young At Heart) sind die neue, relevante Zielgruppe.

Die Präsentationen stehen auf der Homepage des VKE als download bereit.

Den Ausklang bildete ein Meet & Greet im Innenhof des Thurn & Taxis Palais auf dem Areal der Parfümerie Kobberger. Reichlich frische Luft und der notwendige Abstand boten den Rahmen für weiteren Gedankenaustausch und persönliche Gespräche.

Der nächste VKE-Treff 2021 findet in gewohntem Format am 15. Juni 2021 in Berlin statt.