Douglas, einer der führenden Premium-Beauty Händler in Europa, und HSE24, führender Omnichannel Retailer mit drei TV-Sendern sowie erfolgreich im E-Commerce und Social-Commerce, starten ein neues gemeinsames TV-Format: „Douglas Beauty Talk by HSE24“ wird erstmals am 25. Oktober um 15 Uhr bei HSE24 ausgestrahlt. Im Rahmen des Talks wird Douglas ausgewählte Marken vorstellen, welche die Kunden und Kundinnen über HSE24 bestellen können. Dazu gehören die hochwertige Hautpflegeserie von Dr. Susanne von Schmiedeberg, die Produktlinie #INNERBEAUTY und die Home Spa Körperpflegeserie von Douglas.

„Douglas freut sich, ein neues Format in Zusammenarbeit mit HSE24 zu starten, um neue Zielgruppen und potenzielle Kundinnen zu erreichen. Das bietet uns HSE24 mit seiner optimalen Vernetzung von TV- und Online-Kanälen und einer technischen Reichweite von 45 Millionen TV-Haushalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz“, so Tina Müller, Group CEO von Douglas. „Besonders überzeugt hat mich der redaktionelle und moderne Ansatz des Douglas Beauty Talk.“ Der erste „Douglas Beauty Talk by HSE24“ feiert am 25. Oktober mit einer „Doctor Brand“, der Hautpflegeserie von Dr. Susanne von Schmiedeberg, TV-Premiere. Die Medizinerin und Anti Aging-Spezialistin wird ihre Linie persönlich präsentieren. Am 14. November stellt Susanne Cornelius, Douglas Vizepräsidentin für die Douglas Marken und Marketingchefin, die Körperpflegeserie Home Spa von Douglas vor. Letzter Sendetermin in diesem Jahr ist am 6. Dezember mit Susanne Cornelius und der Marke #INNERBEAUTY aus dem boomenden Nahrungsergänzungsmittel-Segment.