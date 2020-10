Erde. Wasser. Feuer. Luft. Es sind die vier Elemente, die sich im Herbst in Zakynthos von ihrer besten Seite zeigen. Die Erde in Form steiler, felsiger Küsten, das Wasser als hellblaues unendlich weites Meer, das Feuer in Form immer noch energisch-wärmender Sonnenstrahlen und die Luft als sanfter nach Thymian duftender Wind. Dazu kommt das Postkarten- und Instagram-Motiv schlechthin: der Navagio-Beach. Ein Bild, für das jährlich Menschen um die ganze Welt reisen und dessen Szenerie mit dem berühmten Schiffswrack auch uns begeistert.

Die griechische Insel ist weniger bekannt als Kreta oder Mykonos und verzaubert gerade deshalb ihre Besucher. Wir checken im Westen der Insel in unser kleines Hotel ein, um uns mit einem Mietwagen einen ersten Eindruck zu verschaffen. Unser Ziel: Kiliomenos, wo wir uns Mountainbikes mieten, um durch das felsig-hügelige Inland hinüber nach Loucha zu radeln. Unsere Tour führt vorbei an versteckten Klöstern und kleinen verwunschenen Ortschaften.

Am nächsten Tag erobern wir die Insel vom Wasser aus. Mit dem Motorboot erkunden wir die Steilküste rund um Keri im Süden von Zakynthos. Das beste: Hier dürfen Urlauber auch ohne Motorbootführerschein in einer begrenzten Zone übers Meer schippern. Ein Highlight unserer Spritztour ist die Suche nach den hier lebenden Riesenschildkröten. Schon nach kurzer Zeit haben wir Glück und eine etwa ein Meter lange und fast ebenso breite Schildkröte kreuzt tatsächlich unseren Weg. Schnell schnappen wir unsere Schnorchel und springen ins Meer; vorsichtig die Hand auf den Schildkrötenpanzer gelegt, folgen wir dem trotz seiner Größe anmutigen Tier ein Stück im Wasser – eine für uns unvergessliche Begegnung.

Als die Sehnsucht nach einem Sonnenbad dann zu groß wird, stoppen wir mit unserem Boot auf der Insel Marathonisi und legen uns in den weißen, feinen Sand. Strandfans aufgepasst: Tollen weißen Sandstrand gibt es auch an Little Xigia Beach, Dafni Beach oder Gerakas Beach – alle mit dem Auto auf der kleinen Insel in wenigen Minuten erreichbar. Und auf jeden Fall gehört der Schnorchel immer mit ins Badegepäck: Denn in dem kristallklaren Wasser gibt es genug zu entdecken.

Unsere Hoteltipps auf Zakynthos

Olea All Suites Hotels: www.oleaallsuitehotel.com

www.oleaallsuitehotel.com The Bay Hotel + Suites: www.thebay.gr

Das komplette Special über Griechenland inklusive Vorstellung der Hotels und Reisetipps wurde in SPA inside 5/2020 veröffentlicht – die auch als E-Paper erhältlich ist!