Nahe der Bucht, ganz privat in einer malerischen Gasse in Palmas Altstadt gelegen, befindet sich das Can Bordoy Grand House & Garden. Der perfekte Ort um den Sommer noch etwas zu verlängern und die Schönheit Mallorcas in vollen Zügen zu genießen – und das vollkommen ohne Quarantäne bei der Wiedereinreise nach Deutschland.

Denn während des Aufenthalts wird für die Gäste ein privater Covid-19-Test in der renommierten „Clínica Rotger“ arrangiert. Die Privatklinik in der Via Roma ist auf internationale Patienten eingerichtet, welche nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt liegt. Wichtig ist, dass der molekularbiologische Befund maximal 48 Stunden vor Einreise erfolgt sein darf. Das negative Test-Ergebnis können Gäste dann bei der Ankunft in Deutschland fristgereicht dem Gesundheitsamt vorgelegen und so Quarantänemaßnahmen vermeiden. In einigen Bundesländern Deutschlands ist dann nur noch eine Wiederholung des Tests nach einigen Tagen erforderlich. Für Gäste, die drei Nächte oder länger bleiben, ist dieser Service kostenlos.

Can Bordoy Grand House & Garden befolgt natürlich nicht nur die aktuellsten Sicherheits- und Hygienerichtlinien, sondern bietet auch noch einige weitere Services an, um das Sicherheitsgefühl des Gastes zu stärken. Zum Beispiel erhält jeder bei Ankunft ein kleines Set mit Desinfektionsmittel, Maske und Handschuhen für die Nutzung inner- oder außerhalb des Hotels. Die Suiten und Räume des Hotels werden zwei Mal täglich gereinigt und der Service wurde weitgehend digitalisiert und kann vom Suite-eigenen iPad gesteuert werden. Natürlich ist aber auch stets ein Ansprechpartner vor Ort. Zudem wird bei allen Mitarbeitern zu Schichtbeginn und –ende eine Temperaturmessung durchgeführt und die Dienstkleidung täglich gewaschen und desinfiziert. Neben modernster Luftfilteranlagen, gibt es auch biologisch abbaubare Einmal-Produkte im Gastronomiebereich und in den Badezimmern der Suiten und des gesamten Hotels, um Infektionsherde zu vermeiden.

Für detaillierte Informationen und Updates des Auswärtigem Amtes: www.auswaertiges-amt.de