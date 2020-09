Mit einem umfassenden Educationplan ist Shiseido ins zweite Halbjahr gestartet. Face-to-Face-Seminare sind bei den Teilnehmern ebenso begehrt wie Online-Trainings.

Beispiele für Face-to-Face-Seminare in der Beauty Academy in Düsseldorf:

1-2-3 SKINCARE BEGINNER- SEMINAR. Sie sind neu in Ihrem Unternehmen und haben Shiseido bisher nicht kennengelernt. Sie möchten mehr über die Haut erfahren und Kunden kompetenter beraten? Shiseido als Hautpflege-Experte bietet mit seinem Produkt-Portfolio für jeden Kunden in jedem Alter die ideale Lösung. Lernen Sie in diesem Training „all about Shiseido“ und erleben Sie den einzigartigen japanischen Service Omotenashi – für einen gesteigerten Erfolg im Verkauf.

VERKAUFS-TRAINING KOMPETENZ IN BERATUNG UND VERKAUF. Die richtige Kundenansprache bei Beratung und Verkauf ist entscheidend für die Zufriedenheit und Treue unserer Kunden. Allerdings verändert sich im Augenblick das Einkaufsverhalten unserer Kunden gravierend. Darauf müssen wir mit neuesten Methoden für noch erfolgreichere Verkaufsgespräche reagieren. Nutzen Sie diese beiden Trainings, passend zum Bedarf Ihrer Mitarbeiter, für Ihren Erfolg.

City-Seminare

Vormittags UP-TO-DATE Skincare

Nachmittags UP-TO-DATE Fragrances

Die nächsten Termine: Stuttgart 14.10.2020 und Leipzig 20.10.2020

Beispiel für ein Online-Seminar

AGING / ANTI-AGING Skincare Experten-Session | 90 Minuten

Die nächsten Termine: 30.09.2020, 18.30 Uhr / 08.10.2020, 12 Uhr / 22.10.2020, 9.30 Uhr und 14 Uhr

Info und Anmeldungen per Email an BeautyAcademy.de@emea.shiseido.com