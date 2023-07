Björn Wild leitet neu das Barefoot Hotel Mallorca in Portocolom, an der Ostküste der Baleareninsel. Der geborene Frankfurter zeichnet sich durch langjährige Erfahrung als General Manager aus und ist ausgewiesener Experte für Boutique Hotels in Spanien. Der 44-Jährige löst Oliver Kunz, der das Haus erfolgreich eröffnet hat, an der Spitze des Barefoot Hotels ab.