Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land, schien das Motto der Verleihung des Schweizer Parfümpreises Duftstars zu lauten. Man sah ausgewählte Abendroben samt passendem Schuhwerk, kunstvolle Frisuren und schönen Schmuck. Passend dazu war das Ambiente im Zürcher Hotel Park Hyatt sehr geschmackvoll und stilvoll hergerichtet.

Keine Frage, die dritte Austragung des Schweizer Parfümpreises war trotz Corona eine großartige Angelegenheit, die sich viele Akteure der Schweizer Parfüm-, Beauty- sowie Modeszene nicht entgehen liessen.

Durch den Anlass führte sowohl charmant als auch kompetent die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Tamara Sedmak. Die Saxofinistin Keeshea sorgte für die musikalische Umrahmung des Anlasses. Andreas Amann, der zusammen mit Hansruedi Studler die Swiss Fragrance Award GmbH, die Veranstalterin des Duftpreises, gegründet hat, eröffnete die hochkarätige Veranstaltung mit nachdenklichen Worten. Bis kurz vor der Austragung sei nicht sicher gewesen, ob die Verleihung stattfinden könne, erzählte er. Zu seinem Mut, die Veranstaltung allen Widerständen zum Trotz durchzuführen, meinte er: „Wir wollten ein Zeichen setzen, dass es weiter geht, zugunsten der Wirtschaft.“

And the winner is…

Der Höhepunkt der glamourösen und sehr gelungenen Veranstaltung war natürlich die Verleihung der Duftstars. Der Parfümpreis wurde in acht Kategorien verliehen, einer mehr als letztes Jahr. In der Kategorie Neuheit Lifestyle Damen gewann Aqua Allegoria Coconut Fizz von Guerlain. Bei der Neuheit Lifestyle Herren schwang Play it Cool von CR7 Cristiano Ronaldo obenauf. Bei der Neuheit Prestige Damen siegte Signorina Ribelle von Salvatore Ferragamo. Bei der Neuheit Prestige Herren war es Born in Roma Uomo von Valentino. Bei der Neuheit Exklusiv Damen und Herren ging der Preis an Soleil von Lalique. Neu gab es dieses Jahr die Kategorie Artistic Independent Damen und Herren. Hier konnten die Vertreter von A Song for the Rose von Gucci jubeln. Bei Bestes Flakondesign Damen waren es diejenigen von Good Girl von Carolina Herrara. Bestes Flakondesign Herren ist Toy Boy von Moschino. In der Kategorie Klassiker Damen setzte sich J’Adore von Dior durch, bei der Kategorie Klassiker Herren war es Boss Bottled von Hugo Boss. Bester Video-Clip war K by Dolce & Gabbana. Die Königskategorie ist bei den Duftstars natürlich der Publikumspreis. Die Schweizerinnen und Schweizer wählten im 2020 La Vie est Belle von Lancôme zu ihrem Damen-Liebling, bei den Herren war es Sauvage von Dior.

Gutes tun

Die Veranstalter gaben der Organisation „Look good, feel better“ die Möglichkeit, sich vorzustellen, um Spendengelder sammeln zu können. Dunja Kern, die Geschäftsführerin der Stiftung, berichtete darüber, wie eine Krebsbehandlung das Aussehen verändert und wie gut es tut, wenn Patientinnen in Workshops lernen können, wieder besser auszusehen. Die Workshops, die schweizweit angeboten werden, sind für die Krebsbetroffenen kostenlos.