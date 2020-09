Letzte Handgriffe im Bregenzerwald für ein neues, ganz nachhaltiges Feriendomizil: Noch im Herbst werden die ersten Gäste in die drei Häuser der Fuchsegg Eco Lodge einziehen. Designt wurden sie in Anlehnung an die für die Region typischen Vorsäß-Hütten, die Quartiere der Hirten beim Almauftrieb. Sauna, Dampfbad, Yoga-Plattform, Restaurant: Gedacht wurde an alles, was Familien oder Freunden den Aufenthalt bequem macht.

www.fuchsegg.at