Bei Club Med machten sie einst Karriere, dann gründeten sie ihr eigenes Unternehmen: Der Franzose Serge Trigano brachte mit seinen Söhnen Benjamin und Jérémie 2008 Mama Shelter an den Start – der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Los ging es in Paris, schnell folgten Städte von Marseille bis Los Angeles, von Rio de Janeiro bis Prag und London. Mehr als nur Hotelzimmer plus Restaurant, das ist die Idee. Bei Mama Shelter treffen sich Menschen in einem ganz urbanen Umfeld, machen es sich auf Mamas Sofa gemütlich, sitzen zusammen an großen Tischen … An manchen Standorten gibt es ein Kino, Dachterrassen zum Relaxen, Karaoke-Abende. Dazu: hausgemachte Gerichte aus der Region. Und alles mit einem Hauch von Mama. Schrullig-schickes Design, edle Bettwäsche und moderne Technik runden das Gesamtbild ab. Vor allem junge Gäste mögen die Idee und lassen sich von Mama verwöhnen.

www.mamashelter.com

