Wie wohnen eigentlich die Schlümpfe? Die putzigen Trulli in Alberobello scheinen Antwort zu geben. Spitzhütige Gebäude unter dem Schutz der Unesco – kurios und auch als Ferienhaus zu mieten. Sie sind eines der Highlights in Apulien, dem Landstrich im Süden Italiens am Absatz des Stiefels. Längst nicht so überlaufen wie die Toskana, ebenso hübsch: mit Bilderbuchstädtchen wie Lecce, der bergigen Gargano-Halbinsel und Stränden noch und nöcher.

(C) Jacob Sjöman Photography. www.sjomanart.com

Ein ganzes Dorf nur für Gäste

Sonnenbrille auf – und dann Blick gen Himmel: Azzurro, so schön blau! Die perfekte Ergänzung zu den weißen Tuffstein-Gebäuden des Resorts. Willkommen im Borgo Egnazia! Das Fünf-Sterne-Areal an der Adria-Küste, auf halber Strecke zwischen Brindisi und Bari, ist einem typischen süditalienischen Örtchen nachempfunden. Architekt Pino Brescia, selbst aus Apulien, gestaltete das Anwesen mit der Maßgabe, das Typische, Ursprüngliche der Region widerzuspiegeln. Ihm ist ein Meisterstück gelungen. Borgo heißt übersetzt „Dorf“ und so gibt es hier Gassen und kleine Straßen, ein- und zweistöckige Häuschen und selbst eine Piazza. Im Hauptgebäude liegen weitere Zimmer und Suiten, dazu Lobby, Bar und Restaurants. Helle Naturfarben und schlichte Eleganz dominieren die Einrichtung, mit cremefarbenen Leinenvorhängen, schmiedeeisernen Lampen und Steingut, gefüllt mit Getreide. Außerdem von der Decke hängende Kräuterbündel – was das lässige Landhausflair unterstreicht. Außergewöhlich wie die Lichtkonzepte ist das Vair Spa. Es ersteckt sich auf 1800 Quadratmeter Fläche. Vair bedeutet so viel wie „das Wahre“. Soll heißen: Wer hier ist, darf sich komplett mit sich selbst beschäftigen, um so neue Energie zu tanken. Und später, wieder daheim, vom Dolce Vita zu träumen. www.borgoegnazia.it

Gutshof mit Geschichte

Einst nutzen die Malteserritter den Wachturm – heute residieren hier Gäste im 5-Sterne-Refugium an der Adria. Duftende Obstgärten und Haine mit knorrigen Olivenbäumen reihen sich aneinander. Satte 100 Hektar groß ist das Grundstück rund um die Masseria San Domenico, gut je eine Autostunde von den apulischen Flughäfen in Bari oder Brindisi entfernt. Der Gutshof ist das Herzstück der Anlage, seine Geschichte reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Als eines der ersten Häuser des Landes wurden hier Thalassotherapie-Behandlungen angeboten. Nur einen Katzensprung entfernt von der Adriaküste (es gibt einen Hotelshuttle für die Gäste) ist es dafür prädestiniert: Das Wasser wird aus 400 Metern Tiefe entnommen und aufbereitet. Wer mag, schwimmt im 37 Grad Celsius warmen Pool, genießt eine orientalische Massage, entspannt danach im Dampfbad oder bei einer Kneippkur. Ganz in der Nähe liegt der hauseigene Golfplatz, eine 18-Loch-Anlage. www.masseriasandomenico.com

Das komplette Special über die schönsten Sehnsuchtsziele inklusive Vorstellung vieler Hotels wurde in SPA inside 4/2020 veröffentlicht – die auch als E-Paper erhältlich ist!