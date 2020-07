Wie hat sich die Corona-Krise auf Handel und Marken und insgesamt auf den Naturkosmetikmarkt ausgewirkt und welche Prozesse wurden durch den Lockdown angestoßen, um größere wirtschaftliche Schäden zu verhindern? Der Naturkosmetik Branchenkongress, der Ende September 2020 in Berlin stattfindet, wird diese Thematik mit vielfältigen Insights en detail beleuchten.

„Die Corona-Krise stellt für Hersteller, Marken und Handel eine nie dagewesene Herausforderung dar“, so Wolf Lüdge, Programmvorsitzender und Geschäftsführer des naturkosmetik verlags, der in Kooperation mit der Vivaness den Kongress ausrichtet. „Die Notwendigkeit für schnelles Handeln und Flexibilität – ebenso wie die Digitalisierung als Maßstab krisenbedingter Handlungsfähigkeit – haben während des Corona-Jahrs 2020 eine ganz neue Signifikanz erhalten.“

Das Branchenevent wird nicht nur die Auswirkungen der Krise auf den deutschen Naturkosmetikmarkt kritisch beleuchten, sondern ebenso den Handel und das Verhalten der Konsumenten auf globaler Ebene in den Mittelpunkt rücken. Ein Schwerpunkt werden hier aktuelle Retailkonzepte und Tools in den USA sein. Melanie Schriever, Inhaberin mixed greens, sowie Ali Luna von Wholefoods USA, werden am 1. Kongresstag die Unterschiede zwischen amerikanischen und deutschen POS darstellen. Dazu werden ebenso Einblicke zum Thema Brokering geboten. „Bereits seit Jahrzehnten arbeiten in den USA sogenannte Broker erfolgreich mit Naturkosmetikherstellern im Vertrieb zusammen. Das Konzept: Broker übernehmen für die Hersteller den Vertrieb in der Fläche sowie Kurzschulungen am POS – dies hat zahlreiche Vorteile für die Marken“, erklärt Melanie Schriever.

Moderatorin Janine Steeger wird in einer Diskussionsrunde mit Dr. Meike Gebhard, Geschäftsführerin von Utopia.de, und Peter Unfried, Chefreporter der taz und Chefredakteur von taz Futurzwei, sowie Wolf Lüdge, Veranstalter des Kongresses, Post-Corona Konsum- und Kosmetiktrends erörtern. Diskutiert wird das sich verändernde Verbraucherverhalten – insbesondere vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit.

„Beauty Inspirations – Naturkosmetik weltweit“: Mit diesem Vortrag am 1. Kongresstag wird Organic Beauty- und Trend-Expertin Julia Keith globale Beauty Trends und internationale Trend-Produkte präsentieren. Im Fokus steht dabei auch der Einfluss von Social Media und der online-Skincare Communities.

www.naturkosmetik-branchenkongress.de