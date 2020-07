Ganz nach dem Motto „For a beautiful World“, hat Kenzo Parfums großflächige Blumenbeete und zahlreiche Pflanzen für die Ausstellung „Body and Soul, From Donatello to Michelangelo. Italian Renaissance Sculptures“ des Museums Louvre und den Gärten von Tuileries gespendet. Allein die ikonische Mohnblume von Kenzo erscheint auf prachtvollen 130m² vor dem Louvre. Da die Liebe zur Natur in der Geschichte von Kenzo eine besondere Rolle spielt, möchte die Marke den Erhalt dieser auch aktiv fördern.

Bild: ©Stanislas Liban, Thanks to the National Estate of the Musée du Louvre and Tuileries Garden