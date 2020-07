Wer denkt schon bei den Stichwörtern „Heimatküche“ und „traditionelle Tracht“ an moderne Fotografie? Der im Schwarzwald lebende Fotograf Michael Wissing (www.michael-wissing.de) schafft es genau diesen Bogen zu spannen. Inspiriert von einem historischen Kochbuch aus dem 18. Jahrhundert voller traditioneller Rezeptschätze aus dem Schwarzwald inszeniert er diese Originalrezepte in BLACKfoodFOREST kunstvoll. Wer nach einer langweiligen Schwarzwälder Kirschtorte sucht, wird hier nicht fündig. Tiefgründige, eindrucksvolle Porträts der Kunst- und Porträtfotografin Claudia Thoma geben faszinierende Einblicke in das Leben der Menschen im Schwarzwald. Sie zeigen deren Traditionen und die kulinarischen Tiefen der Region und sind gleichzeitig Augenzeuge wie der Schwarzwald seine Bewohner formte und formt. Gleichzeitig stehen sie in einem starken Kontrast zu der Food-Fotografie und verstärken so die Wirkung der gesamten Bilder enorm.

Entstanden ist ein beeindruckendes Werk über die Kultregion Schwarzwald, das Leser und Hobbyköche mit moderner Kunstfotografie, Originalrezepten, historischen Porträts und Dokumenten auf eine spannende Reise zu Kulinarik, Heimat, Menschen und der Geschichte nimmt. Michael Wissing ist ein im Schwarzwald beheimateter Fotograf, der für die renommiertesten internationalen Magazine, für Agenturen und Firmen arbeitet. Er fotografierte schon zahlreiche Bücher und Kochbücher und gewann für sein Schaffen internationale Preise und Auszeichnungen. Die im Schwarzwald lebende Claudia Thoma hat er sich als Kunst-und Porträtfotografinins Team geholt, um dieses beeindruckende Kunstbuch zu schaffen.

GU Verlag, 2018, www.gu.de

144Seiten, 49 Euro

