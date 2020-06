Strandburgen bauen, Muscheln sammeln, um die Wette schwimmen und erst der Sonnenuntergang … Urlaub am Meer ist ein unvergessliches Ferienabenteuer. Direkt vom Kidsclub an den Ostseestrand sausen die Kinder zum Beispiel im Strandhotel Fischland (www.strandhotel-fischland.de) in Dierhagen in Mecklenburg-Vorpommern. Tennis oder Badminton spielen, tauchen oder Fahhrad fahren … – die 4500 Qudratmeter große Spa- und Sportwelt bietet fast 20 Sportarten für große und kleine Gäste. Das Familotel Strandkind (www.hotel-strandkind.de), ein nachhaltiges Holzhotel in Pelzerhaken, liegt ebenfalls an der ostsee. Schnuppersegeln, klettern im Hochseilgarten oder eine GPS-Nacht-Tour – gerade auch für Teens wird hier eine Menge geboten. Ab dem 25. Lebensmonat bis zum 12. Lebensjahr lädt das neue Kinderresort Usedom (www.kinderresort-usedom.de) der Seetelhotel-Gruppe ein. Während die Eltern vielleicht eine Auszeit im Spa genießen, werkelt der Nachwuchs in der Kids-Werkstatt und testet den Bobbycar-Fuhrpark.

