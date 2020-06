2020 ist für Tana Cosmetics ein besonderes Jahr. 1935 hatte Kurt Fortmann das Unternehmen gegründet. Das erste Produkt war das Wimpernpflegemittel Tana Balsam, das nach wie vor zum Sortiment gehört. Magister Ronald Fortmann, der Neffe des Firmengründers, übernahm 1978 nach seinem Betriebswirtschaftsstudium den Import von Tana nach Österreich. Bereits zwei Jahre später brachte er die Idee der „Tonerde“ nach Bielefeld. „Gesehen hatte ich den Vorreiter ‚Indian Earth‘ in den USA.“ Fortmann nannte das Produkt Egypt Wonder und wurde vom Erfolg überrannt. Die Parfümerie Schnitzler in Düsseldorf und die Parfümerie Wolf in Bielefeld zählten zu den ersten Kunden. „Als Guerlain ein Jahr später unter dem Namen Terra Cotta Tonerde lancierte, war ich schon sehr stolz!“ Besonders beliebt in den Parfümerien sind der Wimpernformer, das Wimpern- und Augenbrauenfärbemittel Tana Color und die Nagelpolitur Manoa Cristal. „Mit dem Wimpernserum Tana WimpernKraft haben wir einmal mehr gezeigt, dass wir die ersten in Deutschland sind“, freut sich Magister Ronald Fortmann. „Die USA waren Vorreiter mit Revitalash. Ich gab meinem Chemiker den Auftrag ein hormonfreies Serum zu entwickeln. Wir nannten es WimpernKraft und stellten es auf der Frankfurter Messe 2009 vor. Die Nachfolge des Familienunternehmes Tana-Cosmetics ist mit Ronald Fortmann Junior gesichert, der bereits in der Branche aktiv ist.

Magister Ronald Fortmann (mit seinem Sohn Ronald Fortmann Junior) hat das Familienunternehmen Tana zum Erfolg geführt. Das erste Produkt: Der Tana Balsam