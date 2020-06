Der Verwaltungsrat der Angelini Holding hat mit sofortiger Wirkung Lluis Plà zum Präsidenten und CEO von Angelini Beauty ernannt. In den letzten 25 Jahren hat Lluis Plà, der einen Abschluss in Psychologie und Wirtschaftswissenschaften und einen Master in Finanzen und Betriebswirtschaft besitzt, beeindruckende Erfahrungen in verschiedenen Positionen bei verschiedenen Unternehmen und innerhalb der Angelini Group gesammelt. Zuvor war er seit 2016 als stellvertretender General Manager und seit Oktober 2017 als General Manager im Unternehmen tätig.

Angelini Beauty ist der Geschäftsbereich der Angelini Group mit Hauptsitz in Mailand, die in den Bereichen selektive Parfüm-, Hautpflege- und Sonnenpflege tätig ist. Sie kreiert, entwickelt und vertreibt weltweit die Parfümlinien von Trussardi, Laura Biagiotti, Blumarine, Mandarina Duck, Angel Schlesser, Armand Basi sowie Anne Möller Hautpflege und Sonnenpflege.