Vor rund sieben Jahren startete die Unternehmerin Kat Burki mit ihren ersten fünf Pflegeprodukten in New York. Nicht in einem kleinen Store, sondern im Luxuskaufhaus Henri Bendel auf der Fifth Avenue. Der Trend hin zu natürlichen Inhaltstoffen gab ihrem Label Auftrieb.

Anfang des vergangenen Jahrzehnts lernte ich Kat Burki kennen. Damals hatte sie einige wenige Produkte und stellte bei Elements, einer Nischen-Beauty-Messe in New York aus, die ich mit ins Leben gerufen hatte. Die Visagistin Angie Parker, die ich in der letzten Ausgabe (INSIDE beauty 2/2020) portraitiert hatte, arbeitet eng mit Kat zusammen und so schloss sich zu Anfang der neuen Dekade der Kreis. Ich wollte wissen, was sich bei Kat Burki in den vergangenen Jahren alles getan hat.

Kat, erzählen Sie mir, wie alles anfing mit Ihrer Pflegelinie, die in vielen wichtigen Kaufhäusern, Beauty-Stores und Parfümerien weltweit zu finden ist?

Kat Burki: Mein Background, das sind Gesundheitsrecht, Gesundheitspolitik und ein Studium der Ernährungswissenschaften. Mein Fokus lag auf Präventions-Programmen zur Reduzierung von schweren Krankheiten. 2011 traf ich Hautpflegeexperten, die mit kaltgepressten Nährstoffen formulierten. Ich war nicht nur sehr beeindruckt von dem, was sie taten, sondern auch von der Tatsache, dass man Therapien auf ein einziges Organ anwenden und sehen kann, wie es sich positiv verändert: unsere Haut.

Und wie ging es weiter?

Kat Burki: Die Linie Kat Burki wurde im September 2013 beim damals noch existierenden Luxuskaufhaus Henri Bendel auf der Fifth Avenue und bei Space NK mit nur fünf Produkten eingeführt. Dies war der Startschuss. Als viele Konsumenten damit begannen, sich dafür zu interessieren, was sie auf ihre Haut auftragen, war das ein Wendepunkt.

Was macht Kat Burki einzigartig, in einem Markt, der Jahr für Jahr mehr Konkurrenz bekommt?

Kat Burki: Ich denke, es liegt an unserem Know-how und der Auswahl der Ingredienzen, aber auch am Wissen, wie wir mit ausgewählten Ingredienzen Produkte formulieren. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung von Hautpflege mit den von uns entwickelten Super-Nährstoffkomplexen. In der Natur sieht man das oft – wie ein großartiger Wirkstoff mit einem anderen kombiniert wird. Was dann passiert ist, dass der eine die Wirksamkeit des anderen noch erhöht. Beispiele sind Vitamin D mit Kalzium, Reishi-Pilz mit Vitamin C, alle B-Vitamine als Komplex. Das Resultat sind schnell wirkende Produkte, die funktionieren.

Und das kommt an. Was sind Ihre Topseller?

Kat Burki: Die Vitamin C Intensive Face Cream war eine unserer ersten Produkteinführungen, lange bevor andere Marken Vitamin C in Hautpflege eingesetzt haben. Sie ist aufhellend, spendet viel Feuchtigkeit und hat eine leichte Konsistenz. Eines unserer ersten Produkte, bei denen wir mit Anti-AgingInhaltsstoffen experimentierten, war das Marine Collagen Gel. Ich wollte ein Produkt entwickeln, das die Kollagenproduktion der Haut gezielt steigert. Die Bio Correcting Cream mit ProVitamin B würde ich als wissenschaftlichen Durchbruch sehen. Dieses Produkt wurde entwickelt, um der Haut alles zu geben, was sie zur Regeneration benötigt. Das Rosehip Intense Recovery Eye Serum, eine Mischung aus Serum und Creme, leistet hervorragende Arbeit bei der Hydratation und Minimierung feiner Linien und Falten.

Die amerikanische Luxus-Kaufhauskette Neiman Marcus hat gerade Insolvenz angemeldet. Warnzeichen oder Chance? Wie werden Kunden nach Corona einkaufen?

Kat Burki: Der Einzelhandel in den USA ist schon seit langem am Boden. In der Vergangenheit kaufte der Konsument seine Beautyprodukte in den großen Kaufhäusern. Der Kunde änderte seine Einkaufsgewohnheiten und entdeckte schnell das Open-Sell-Konzept von Sephora, SpaceNK, Blue Mercury usw. für sich. Die Kaufhäuser mit ihren viel zu großen Einkaufsflächen, taten sich schwer, sich den neuen Trends anzupassen.

Wird es neue Distributionsmöglichkeiten geben? In welchen Kanälen und Ländern sehen Sie die größten Wachstumschancen und warum?

Kat Burki: Die Globalisierung hat es uns ermöglicht, in neuen Märkten sehr erfolgreich zu sein. Wir sehen und spüren viel Wachstum in Australien, Frankreich und China. China ist interessant, weil alles digital abläuft, die Geschäfte nur noch physische Vitrinen sind und Kunden über Social-Media-Veranstaltungen zum Geschäft bringen. Produkte werden per Handy geordert und nach Hause geliefert. Ich denke, der Trend wird sich auf die westliche Welt ausweiten. In jedem Fall benötigen Einzelhändler ein starkes Online-Konzept und viele werden mit der Zeit erkennen, dass dies mehr und mehr zum Gesamtumsatz beiträgt.

Welche anderen Kategorien können wir in Zukunft von Ihnen erwarten? Ist eine neue Lancierung geplant?

Kat Burki: Im Juni bringen wir eine tönende Hautpflege namens Nutritint Sheer Radiance auf den Markt. Dieses Produkt bietet alle Vorteile unserer Hautpflege mit leichter Tönung für ein ebenmäßiges Hautbild. Und wir starten mit einem neuen digitalen Magazin – es wird Nourish heißen und im Juli online gehen. Bei Nourish geht es um Gesundheit, Wellness, Schönheit und um Self Care. Models, Experten und Influencer werden Beiträge verfassen. Unter diesem Namen werden wir auch eine Linie an Nahrungsergänzungsmitteln lancieren. Wir haben zwei Jahre daran gearbeitet und sind nicht nur von der Qualität begeistert, sondern auch von unserer Möglichkeit, eine Community aufzubauen, die sich für diese Themen interessiert.

Wo möchten Sie Ende dieses Jahrzehnts mit Ihrem Unternehmen stehen?

Kat Burki: Ich möchte, dass wir die Kompetenz für Gesundheit, Wellness und Schönheit werden. Ich hoffe, dass wir durch digitale Inhalte und kompetente Beratung eine Gruppe von Gleichgesinnten zusammenbringen, die uns vertrauen. Die nicht nur mit schöner Haut von unserer Kompetenz profitieren und viel über Hautpflege lernen können, sondern die auch mit uns Spaß haben und unterhalten werden.

Zum Schluss: Welche Produkte von Kat Burki sollten wir zu unserem nächsten Zoom-Call auftragen?

Kat Burki: Ich liebe diese Frage (lacht)! Reinigen Sie mit KB5 Cleanser oder Calming Balm (oder beiden), Super Nutrient Elixir, danach C Cream oder Bio Correcting Creme, zum Schluss Form Control.