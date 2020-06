Seine Liebe für Parfums entdeckte Pierre Guillaume nach seinem Chemiestudium. Parfümeur wollte er werden. Alsbald kreierte er im eigenen Labor in Clermont-Ferrand. Den gesamten Prozess, vom Mischen der Essenzen, Abfüllen in Flakons, Verpacken bis hin zur Präsentation der Düfte in mehr als 250 Geschäften weltweit, bewältigt er mit einem kleinen Team, ohne externe Investoren.

INTERVIEW MIT PIERRE GUILLAUME

Was unterscheidet Pierre Guillaume von anderen Marken?

Pierre Guillaume: In meinen Anfängen war ich naiv und dachte, dass man zunächst Parfums kreieren muss, bevor man sie verkauft. So beschloss ich, ein Produktionslabor zu kaufen, um meine olfaktorischen Träume zu verwirklichen. Die Herstellung ist für mich von wesentlicher Bedeutung, da sie die Garantie für eine vollständige Kontrolle unserer Prozesse und unseres Know-hows bietet. Wir sind wahrscheinlich das einzige Parfumhaus, wo der Parfümeur auch der Eigentümer ist, der in seinen Labors seine eigenen Parfums von A bis Z komponiert und herstellt. Ich habe die Möglichkeit, alle meine Duftideen ohne Filter zu verwirklichen. Ein Parfum von Pierre Guillaume ist 100 Prozent Pierre Guillaume.

Sie haben Signature Stores in Paris und Clermont-Ferrand sowie einen Counter in Printemps eröffnet. Inwiefern inspiriert diese direkte Markterfahrung Ihre Kreationen?

Pierre Guillaume: Meine Kunden können mich samstags in jedem meiner Geschäfte treffen: Ich übernehme die Rolle des Verkaufsberaters. Einige erkennen mich und freuen sich, vom Kreateur persönlich beraten zu werden. Andere kennen mich nicht und sind nur überrascht, dass ich so gut Bescheid weiß (lacht). Wenn ich mit meinen Kunden in Verbindung stehe, kann ich deren Erwartungen und Wünsche verstehen. Aber ich bleibe auch mit der Realität in Verbindung, erfahre, wo meine Parfums leben, sich entwickeln und Menschen erreichen. Um Menschen zu parfümieren, muss man sie kennen und lieben – meine Stores helfen mir dabei!

Die neue White Collection ist auch in Deutschland erhältlich. Welche Idee steht hinter dieser vierten Kollektion?

Pierre Guillaume: Diese weiße Kollektion ist vom Licht und der Sonne inspiriert. Diese Serie stellt neue Strukturen wie ein Moschussalz, eine Zitrusseide oder ein aromatisches Sorbet vor, definiert durch helle und positive Noten, die ein Lächeln auf die Gesichter derjenigen zaubern, die sie tragen. Modern, sexy, geschlechtsneutral, einfach cool.

Welchen Rat geben Sie einem Parfumliebhaber, der nach einem neuen, ganz persönlichen Duft sucht?

Pierre Guillaume: Das Parfum ist ein Selbstverbesserer. Man parfümiert sich, um etwas über seinen Geisteszustand, seine Wünsche, seine Stimmung auszudrücken. Die Wahl eines Parfums ist ein Indikator dafür, wer wir sind. Meine Aufgabe ist es, jedes Jahr neue Kreationen vorzuschlagen, um die ideale RiechGarderobe zusammenzustellen, die dem Zeitgeist entspricht. Ich lade daher die Leser von INSIDE beauty ein, einen dieser fünf Düfte zu erleben, die meinen aktuellen Stil ausmachen: Le Musc et la Peau 4.1, Aqaysos, Néroli ad Astra 19.1, Sorong 20.1 oder Isparta 26.