Eingebettet in eine Art-Show der Online-Galerie Kunst100 mit Werken von u.a. Daniel Gumbert, Hola Mono Chau und Janine Kühn präsentieren internationale Marken wie e.l.f. Cosmetics, Anastasia Beverly Hills, Tympacur und Douglas mit Exklusivmarken wie Glow Recipe, Kylie Skin und Honest Beauty spannende Holy Grails der Beauty Landschaft. Zudem bietet Bold mit dem Konzept auch eine Plattform für lokale Institutionen wie Und Gretel, Daluma, Ryoko, Jacks Beauty Line und die Berliner Floristen Marsano.



Kunden können im Pop-Up in die artistische Beautywelt eintauchen, sich inspirieren lassen und Produkte direkt offline oder über entsprechende QR-Codes in den Online-Shops kaufen. Freitags und samstags bieten die Blumenkünstler Marsano zudem eine kuratierte Auswahl an Pflanzen, Blumen und floralen Arrangements. Das gesamte Pop-Up Erlebnis orientiert sich selbstredend an der allgemeinen Corona-Etikette.



www.boldberlin.com