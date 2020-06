Schönheitspflege und Haushaltspflege während der Corona-Krise

Während der Corona-Krise sind Alltagshelfer sehr gefragt, Hygiene rückt in den Vordergrund: Seifen, Handdesinfektionsmittel und Handpflegeprodukte sowie Oberflächendesinfektionsmittel und Reiniger sorgen für einen erhöhten Umsatz um 8,5 Prozent im ersten Quartal 2020 im Vergleich zur Vorjahresperiode. Der Wunsch nach Sauberkeit in den eigenen vier Wänden und allgemeinem Wohlbefinden ist gestiegen.

Nach Schätzungen des Industrieverbandes Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW) ist der Umsatz von Schönheitspflege- und Haushaltspflegeprodukten in Deutschland in den ersten drei Monaten 2020 auf 3,84 Milliarden Euro (+ 8,5 Prozent) gestiegen. Haushaltspflegeprodukte verzeichneten ein Plus von 14,9 Prozent, Schönheitspflege legte um 5,9 Prozent zu. Besonders stark war die Nachfrage nach Geschirrspül-, Wasch- und Desinfektionsmitteln sowie nach Produkten zur Handreinigung und –pflege. Um weiterhin die Lieferfähigkeit dieser Produktgruppen sicherzustellen, reagierten Mitgliedsunter-nehmen des IKW umgehend und stellten ihre Produktionen um. Viele Unternehmen haben sich zusätzlich mit Geld- und Sachspenden (z.B. Schutzmasken, Desinfektionsmittel) engagiert und aktiv bei der Bewältigung der Krise geholfen. Dennoch hat die Krise auch negative Auswirkungen auf den Umsatz einiger Produktgruppen, denn Styling und Kosmetik werden derzeit hinten angestellt. Was vor Corona für viele zum Start in den (Arbeits-)Tag gehörte, ist während der Corona-Krise nicht mehr ganz so wichtig: Düfte, Make-Up oder Haarpflege wurden in den ersten drei Monaten dieses Jahres weniger verwendet und sorgen für Einbußen im Bereich Schönheitspflege. Ein Blick auf die Zahlen aus dem ersten Quartal 2020 zeigt, dass sich diese Entwicklung besonders deutlich im Export widerspiegelt: Während die Schönheitspflege im Vergleich zur Vorjahresperiode um 12 Prozent gesunken ist, kann die Haushaltspflege leicht zulegen (1,2 Prozent), sodass der Außenhandel eine Gesamtbilanz von 2,32 Milliarden Euro (– 8,9 Prozent) erreicht.

Eine gepflegte Routine sichert Stabilität im Alltag



Spielt sich das Leben in diesen außergewöhnlichen Zeiten primär zuhause ab, bedeutet das für viele einen deutlich veränderten Alltag. Eine vom IKW im April in Auftrag gegebene Umfrage ergibt, dass für 93 Prozent der Menschen in Deutschland Körperpflege und Kosmetik wichtig sind. Während der Corona-Krise helfen die beliebten Pflegerituale und die Routine im Badezimmer, den aus den Fugen geratenen Tagesablauf zu regeln und zu verschönern. Die Befragten, für die das tägliche Schminken und Stylen am Morgen aufgrund von Homeoffice oder aufgrund der Kontaktbeschränkungen teilweise weggefallen ist, verwenden weniger Zeit mit diesen Kosmetikprodukten. Die Zeit im Bad wird lieber für eine ausgiebigere morgendliche Dusche (32 Prozent), Hände eincremen (31 Prozent), Körper eincremen (23 Prozent), Gesichtsmasken (20 Prozent) oder Zähneputzen (20 Prozent) genutzt. 24 Prozent der Befragten schätzen besonders die Handcreme, da sie die durch das verstärkte Händewaschen beanspruchten Hände geschmeidig hält.

