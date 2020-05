Wie muss der Platz aussehen, an dem ich glücklich bin? Darüber hat Peter Sichrowsky mit seiner Familie lange nachgedacht. Und dann die Villa Postillion am See als Logenplatz mit mediterran-legerem Flair neu erfunden. Edel und geschmackvoll, zeitgemäß und im Einklang mit der Tradition. 2019 war Wiedereröffnung des 4-Sterne-Hotels Villa Postillion am See in Millstatt.

Die Geschichte reicht bis 1894 zurück. Damals fand eine Wiener Advokatenfamilie in Kärnten ihren Sehnsuchtsort und ließ direkt am Ufer des Millstätter Sees eine Ferienvilla mit Bootshaus errichten – nur ein paar Schritte vom Dorfkern entfernt und vom Benediktiner-Stift Millstatt. 1950 erwarb Familie Sichrowsky das Anwesen und startete 1972 mit dem Hotelbetrieb. Kontinuierlich wurde renoviert und modernisiert. Die 34 Zimmer wurden mit hochwertigen Naturmaterialien ausgestattet. Eichenparkett, edle Stoffe und Möbel in klarem Design schaffen Wohlfühl-Atmosphäre. Große Fensterfronten holen die Landschaft nach innen, gleichzeitig vergrößert sich der Raum nach draußen zum See hin. XXL-Süd-Balkone machen’s möglich: Sie sind Logenplätze – private Rückzugsorte und je nach Bedarf Kuschel-Wohnzimmer, einsamer Yoga-Platz oder auch der perfekte Ort, um die Nachmittagssonne ungestört zu genießen.

Neu ist zudem in der Villa Postillion am See der gesamte Spa-Bereich mit Saunen, Ruheraum und Außenpool am See, ebenso die Räume für Wellnessanwendungen und Massagen, die sich über den Wolken im vierten Stock befinden. Trotz aller Veränderungen: Der historische Charme bleibt überall im Haus spürbar. Durch die südwestliche Ausrichtung und die geschützte Lage ist das Wasser in der Postillion-Bucht nebenbei bemerkt zwei Grad wärmer als im restlichen See.

Im beheizten Infinitypool dem See entgegen schwimmen oder beim morgendlichen Aqua-Fit in Schwung kommen: So kann der Tag beginnen. Nebenan ist der Spa-Bereich mit Kräutersauna, Dampfbad, Infrarotkabine und Frischluftgrotte. Der Hit: die finnische Seesauna direkt am Wasser. Massagen und Beauty gibt’s über den Wolken im vierten Stock der Villa Postillion am See. Das umfangreiche Angebot reicht von klassischer Ganzkörpermassage über Gesichtsmassage und Lymphdrainage bis hin zu diversen Kosmetik-Angeboten. Darüber hinaus gibt es viele Aktiv-Angebote, wie geführte Mountainbiketouren oder auch Schwimmtraining.

Villa Postillion am See, 9872 Millstatt, Kärnten, Österreich, Tel. +43 4766 2552, info@villa-postillion.at, www.villa-postillion.at