Unter dem Motto „Wohlfühlen & Wiederkommen“ erwartet das Wahaha Paradise Resort aktive Urlaubsgäste. Eingebettet in eine traumhafte Bergkulisse und direkt an der Drau gelegen, bietet das sportliche Resort im sonnigsten Bundesland Österreichs unvergessliche Urlaubsmomente. Tiefe Entspannung, wohlige Wärme und angenehmes Ambiente sind mit von der Urlaubspartie. In Kärnten, in Feistritz im Rosental, erwartet das Wahaha Paradise Resort große und kleine Sportler und Action-Fans: An der 14 Meter hohen Kletterwand mit Kletterrouten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden zeigen die Kletterer ihr Können.

Sommerfeeling pur gibt es bei Beachvolleyball, Minigolf, Tennis und Kleinfußball. Die Läufer sind auf der Cross-Laufstrecke unterwegs. Zum Workout geht‘s ins „Technogym“-Fitnesscenter. Eine vielfältige Auswahl an Geräten ermöglicht ein facettenreiches Training. Die Lage an der Drau ist idyllisch. Der Drauradweg führt direkt durch das Resort. Radler testen das Bären E-Bike, das im Rosental produziert wird und – nebst anderen Fahrrädern und Mountainbikes – im Wahaha zum Leihen bereitsteht. Geführte Wanderungen führen in die umliegende Bergwelt. Und natürlich gibt es keinen Kärnten-Urlaub ohne Badespaß. Der Naturschwimmteich hat eine 50-Meter-Bahn, der Pool punktet mit Fun-Faktor. Bootsausflüge auf der Drau starten ebenfalls beim Wahaha Paradise Resort.

Auf die Aktivität folgt die Entspannung in der 500 Quadratmeter großen Wellnessoase. Sauna mit Panoramablick, Sanarium, Dampfbad und Infrarotkabine tun strapazierten Muskeln gut. Und für die Kids? Ein Kinderclub, Kinderanimation, das Kinderprogramm in der Hochsaison und auf Anfrage, der Kinderpool, der Outdoor-Kinderspielplatz und ein Indoor-Spieleparadies laden die Kids im Wahaha Paradise Resort zum Ferienspaß ein – einem Ferienspaß mit einem Sportangebot XXL.

Wahaha Paradise Resort, 9181 Feistritz im Rosental, Kärnten, Österreich, Tel. +43 4228 37733, office@wahaha-paradise.com, www.wahaha-paradise.com