Die Arabella Hospitality SE erweitert das Führungsteam in Österreich und unterstreicht den Fokus auf die Region. Ab 1. August 2023 startet Karl Berghammer als neuer Geschäftsführer der Schloss Fuschl Betriebe GmbH und ab dem 1. September 2023 stößt Fred Smits als neuer General Manager des Arabella Jagdhof Resort am Fuschlsee zum Team hinzu.

Karl Berghammer verfügt über langjährige Expertise in der Geschäftsführung und Weiterentwicklung von Hotelbetrieben. Der 54-jährige gebürtige Österreicher bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch viel Gespür für die Region mit. Ab dem 1. August 2023 wird er für die Liegenschaft der Schloss Fuschl Betriebe GmbH vor Ort verantwortlich sein. Zu der Liegenschaft zählen die beiden Hotels Arabella Jagdhof Resort am Fuschlsee und das zukünftige Rosewood Schloss Fuschl, das im Frühjahr 2024 eröffnet wird, sowie eine Fischerei, eine Waldfläche von mehr als 80 Hektar und ein 9-Loch-Golfplatz. In der Rolle des neuen Geschäftsführers und Eigentümervertreters wird Karl Berghammer vor allem für die Weiterentwicklung der Objekte verantwortlich zeichnen. Seine mehr als 30-jährige Karriere im Tourismus startete Karl Berghammer im Spa Resort Therme Geinberg, wo er bereits ab 2000 als Hotelmanager tätig war und 2005 die kaufmännische Leitung des gesamten Vitalzentrums übernahm. Nach einer Station im Willi Dungl Gesundheitsresort war er ab 2009 verantwortlich für das Pre-Opening und später als Geschäftsführer des Tauern Spa Zell am See-Kaprun tätig. 2022 kehrte er nach zwölf Jahren zum Spa Resort Therme Geinberg als Geschäftsführer des Gesamtresorts zurück.

„Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen und Expertise in die Liegenschaft am Fuschlsee einzubringen. Die anstehenden Investitionen und die Lage im wunderschönen Salzkammergut ergeben eine großartige Zukunftsperspektive, die ich gerne aktiv mitgestalten möchte” Karl Berghammer

Daneben wird Fred Smits als neuer General Manager des Arabella Jagdhof Resort am Fuschlsee das Team der Arabella Hospitality bereichern. Der 54-Jährige war in den letzten 16 Jahren in mehreren Häusern der Marriott Gruppe im Management tätig. Hierzu zählen Stationen im Sheraton Amsterdam Airport Hotel & Conference Center, The Westin Dublin, The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa und im Sheraton Tbilisi Metechi Palace. Fred Smits wird das im vergangenen Jahr renovierte Jagdhof Resort am Fuschlsee, welches unter der Eigenmarke Arabella als nachhaltiges Ferienresort im November 2022 wiedereröffnet wurde, ab 1. September 2023 leiten.

„Mein großer Wunsch ist es, gemeinsam mit meinem Team den Jagdhof erfolgreich als nachhaltiges Familienresort zu positionieren und zu leiten. Das Konzept des Hauses bietet viel Potenzial für wunderschöne Urlaubserlebnisse und ist zugleich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region“ Fred Smits

Die bisherige General Managerin des Jagdhofs, Martina Lebensorger, ist bereits Mitte Juni in das Rosewood Schloss Fuschl gewechselt und unterstützt in der Pre-Opening-Phase dort Sascha Hemmann, der im März 2023 zum Managing Director des Hotels ernannt wurde. Das Rosewood Schloss Fuschl ist neben dem Rosewood Munich das zweite Ultra-Luxury-Hotel in Kooperation mit Rosewood Hotels & Resorts.