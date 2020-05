Das Hotel und Feriendorf Vila Vita Pannonia bietet auf 200 Hektar einzigartigen Urlaubsgenuss. Nur 80 Kilometer von Wien entfernt liegt das Naturparadies mitten im UNESCO-Welterbe-Gebiet Fertö – Neusiedler See. Die Anlage ist ein besonderes Hideaway der Ruhe und Erholung. Im, mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichneten, Hotel wird vorgelebt, was anspruchsvolle Hotellerie im Einklang mit der Natur bedeutet.

27 Hotelzimmer, acht Suiten, fünf Appartements und 127 Bungalows vereinen sich zu einem weitläufigen Dorf mit typisch burgenländischem Charakter. Geprägt ist der Seewinkel von seiner Steppenlandschaft, zahlreichen Salzlacken und der unvergleichliche Tier- und Pflanzenwelt. Radtouren in den Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel geben die Möglichkeit, Natur hautnah zu spüren.

Das Vila Vita Pannonia ist kaum an Möglichkeiten für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung zu übertreffen. Fahrräder in allen Größen, ein selbstregenerierender Naturschwimmteich im Wellness-Parc, E-Bikes, 76,4 Kilometer Lauf- und Walkingstrecken, regionale Küche in den Restaurants und viel Grün im Bungalowdorf sind nur ein paar Einrichtungen, die genutzt werden können. Nach einem frühen Start in den Nationalpark kann der Urlaustag entspannt ausklingen. Der Wellness- und Sauna-Parc bietet neben den Badebereichen mehrere Sauna-Arten und Dampfbäder. Die liebevoll gestalteten Liegebereiche mit Schilfwiesen und Rückzugsinseln versprechen Glücksmomente. Der grenzüberschreitende Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel gehört zu den beeindruckendsten Naturschutzgebieten in Österreich, wenn nicht sogar Europas. In dieser sonnenverwöhnten Region ist die Saison für das Radfahren besonders lang. Ein Erlebnis: Der Neusiedlersee-Radweg.

Das weitläufige Feriendorf bietet viele Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie und ermöglicht auch aufgrund der perfekt ausgestatteten Bungalows viel Privatsphäre. Entscheiden Sie selbst und genießen Sie die unberührte Natur des Nationalparks bzw. Geländes. Zwei Übernachtungen im komfortablen Doppelzimmer oder Bungalow inklusive Frühstücksbuffet & Halbpension, Vila-Vita-Leihfahrrad und Radkarte, Fernglas für Ihre Exkursion in den Nationalpark-Neusiedler See -Seewinkel. Ab 245 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Vila Vita Pannonia, 7152 Pamhagen, Burgenland, Österreich, Tel. +43 2175 21800, info@vilavitapannonia.at, www.vilavitapannonia.at