Längst ist Corona zum alles bestimmenden Thema geworden, das dem Menschen weltweit Grenzen aufzeigt, ihm gleichzeitig aber auch neue Perspektiven eröffnet. Der Natur beschert Corona eine Erholungspause – und es wäre zu hoffen, dass auf diese Pause ein verantwortungsvollerer Umgang mit der Umwelt folgt. Dem seit 1990 alljährlich in über 175 Ländern stattfindenden Earth Day kommt in Corona-Zeiten somit eine besondere Bedeutung zu. Die globale Kampagne, die 1970 ins Leben gerufen wurde und jeweils am 22. April begangen wird, will dazu anregen, das eigene Konsumverhalten zu überdenken und die natürliche Umwelt zu stärken.

Die einzelnen Resorts von The Residence by Cenizaro entwickeln und realisieren schon seit geraumer Zeit umweltverträgliche Konzepte, die auf Ressourcenschonung und Wiederverwertung abzielen. Mehr noch: Mit Neuanpflanzungen will man der Erde etwas von dem zurückgeben, was diese Tag für Tag den Menschen schenkt.

Noch müssen sich jedoch all jene, die von einer Auszeit an einem der puderzuckerweißen Malediven-Sandstrände träumen, gedulden. Auf romantische Sonnenuntergänge und das Rauschen der Wellen brauchen sie jedoch in Zeiten erzwungener Reise-Abstinenz nicht verzichten: Auf Instagram übertragen die beiden Malediven-Resorts einmal wöchentlich live Bilder vom Sonnenuntergang. Jeden Samstag um 18 Uhr Ortszeit sendet Falhumaafushi auf @theresidencemaldives; das Resort auf Dhigurah meldet sich jeweils mittwochs zur selben Zeit auf @residencemaldivesdhigurah.