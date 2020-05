Seit Juni 2019 ruht auf den Klippen des Knysna West Head in Südafrika ein edles Boutique Hotel der Marke Soul Private Collection. Im Soul Rainbow’s End an der Garden Route finden sowohl Naturliebhaber als auch Genießer den idealen Rückzugsort fernab vom Alltagsstress oder anderen Touristen. Drei geschmackvoll eingerichtete Suiten begeistern durch ihre einzigartige Lage direkt über den Wellen des Südlichen Ozeans und können separat oder komplett exklusiv gebucht werden – Privatsphäre wird im Rainbow’s End großgeschrieben.

Um den Gästen ihren Aufenthalt so unbeschwert wie möglich zu gestalten, organisiert das Hotel Anreisen sowohl per Speedboat, als auch über das Festland oder per Helikopter. Darüber hinaus erfreuen sich die Gäste eines auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Services, kostenfreien WiFis und eines hochkarätigen Speise- und Weinangebotes aus der südafrikanischen Küche. Dieses kann zum Beispiel auf dem Al Fresco Dining Deck in der Soul Villa mit Blick über das Meer oder bei einem privaten Picknick mitten im Fynbos-Naturschutzgebiet genossen werden. Wer die unberührte Natur rund um das Hotel besser kennenlernen möchte, für den arrangiert das Team von Soul Private Collection unter anderem Wanderungen und Mountainbike-Touren durch die hügelige Landschaft, Vogelsafaris, Bootstouren in der Knysna-Lagune, und sogar Paragliding-Kurse. Entspannen lässt sich dagegen bei einer privaten Spa-Session in der Suite oder am Pool der Soul Villa, von dem aus man mit etwas Glück sogar einen Buckelwal oder eine Delfinschule beobachten kann.

Dank der Nähe zu Knysna sind Spaziergänge entlang der Hafenpromenade mit ihren vielen kleinen Restaurants und Geschäften genauso möglich wie Golfkurse auf einigen der besten Golfplätzen der Welt.

Die Soul Private Collection ist ein handverlesenes Portfolio von exklusiven Boutique Hotels. Jedes Hotel überzeugt durch eine einmalige Lage, besondere Architektur und hochwertiges Design. Gepaart mit individuellem Service und Gastgebern mit Insiderkenntnissen, spricht die Soul Private Collection genau die Bedürfnisse von anspruchsvollen Luxusreisenden an. Das Soul Rainbow’s End auf dem Knysna West Head verfügt über drei luxuriöse Suiten, einen Privatpool und besticht durch seine Lage in einem Fynbos-Reservat. Buchbar ist das Soul on Rainbow’s End über www.soulprivatecollection.com oder über den Exklusivpartner Intosol.

