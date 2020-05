Eine knappe Autostunde von Zürich Richtung Osten fährt man nach Murg. Die Szenerie ist einzigartig. Der meist türkisfarbene See bietet Karibikambiente, die steilen Felswände erinnern an einen norwegischen Fjord. Auf einer Halbinsel im Dörfchen Murg liegt das lofthotel, früher eine Spinnerei, heute ein kleines, aber feines Hotel-Idyll. Mit viel Herzblut und Sinn für Kunst- und Erlebniswelten entstanden aus dem ehemaligen Fabrikgebäude ein Hotel, das Restaurant sagibeiz sowie Lofts, Ateliers und Gewerberäume. Der industrielle Charakter blieb erhalten, die Möbel sind aus lokalem Kastanienholz geschreinert, altes Material aus der Fabrik wurde kreativ in den Umbau integriert und namhafte Kunst bereichert das ganze Areal.

Neben 14 Loftzimmern können auf dem Areal auch zwei Wohnungen gemietet werden: die Turmsuite und die Loftsuite 5.3. Beide lassen sich auf der Website www.lofthotel.ch virtuell begehen. Im lofthotel stehen Fahrräder bereit und am hauseigenen privaten Bootssteg warten Boards und Kanus auf ihren Einsatz. Die umliegenden Berge können mit den hauseigenen Outdoor Guides zu Fuß oder im Winter auf Ski erkundet werden.

Die Talstation der Flumserberge (Skisport- und Bikerparadies) befindet sich im Nachbardorf. Nach einem erlebnisreichen Tag lässt es sich bestens im Wellnessbereich auf dem Dach mit Sicht auf See und Berge ausspannen. Nicht nur das Ambiente ist innovativ, auch das Angebot richtet sich an aktive, offene Menschen. So können etwa Dine-Around-Pauschalen gebucht werden oder Acticity Packages. Tennisfans können ein Mehrtages-Package erstehen, um täglich in der schönsten Tennishalle der Schweiz zu spielen und Wassersportfans finden alles, was ein See bieten kann.

Lofthotel & sagibeiz 14 Zimmer, 2 Loftwohnungen

Restaurant direkt am See

Tennishalle

Fitness & Wellnessangebot

SUP & Kanus

Kreativräume

Tischtennis

Tischfußball

Fahrräder

Kunst auf dem Areal

Dine-Around-Pauschalen (HP)

Wellness-Pauschalen

Activity-Pauschalen

Tennis-Packages …

Lofthotel & sagibeiz, 8877 Murg, Thurgau, Schweiz, Tel. +41 81 72 35 75, info@lofthotel.ch, www.sagibeiz.ch