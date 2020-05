Höhe mal Bewegung gleich Gesundheit! Die aktuelle Zeit erfordert Stillstand in vielen Bereichen. Stillstand auch auf 1025 Metern über dem Alltag. Stillstand aber nicht für Liebe, Gedanken, Ideen, Natur und die Zukunft. Das Nationalpark-Hotel Schlifkopf steht für Wellness, Natur und Genuss. Zeit zum Durchatmen, zur Bewegung in freier Natur, zum Abschalten. Freiraum für Geist und Seele.

Wellness bedeutet in erster Linie Methoden und Anwendungen, die das körperliche, geistige und seelische Wohlbefinden steigern. Der Schliffkopf ist der ideale Rückzugsraum, Zielort für jene ,,kleinen Fluchten’’, die uns die Mühen des Alltags bewältigen lassen. Die Wahl für den Schliffkopf liegt nicht nur an Ruhe und Höhenluft, sondern auch an dem Rundum-Wohlfühl-Paket, das hier für jeden Gast geschnürt wird.

Die atemberaubende Lage bietet den optimalen Start für Spaziergänge, vielfältige E-Bike-Touren und ausgiebige Wanderungen rund um den Schliffkopf. Alternativ zeigt uns der Wellnessbereich eine große Auswahl an Möglichkeiten unter Einhaltung der Schliffkopf-Hygiene-Etikette zum Entspannen.

Mit Teilnahme am abwechslungsreichen WohlFit-Programm, das mit der Wellness-Aphrodite für Fitness und Sport 2019 ausgezeichnet wurden, haben Sie die Chance, sich sowohl in Kursräumen (mit ausreichend Abstand) als auch in der freien Natur etwas Gutes zu tun. Bei Yoga oder Smovey-Training im Grünen genießen Sie dazu frische Luft und haben ausreichend Bewegungsfreiheit und Abstand, um Energie zu tanken.

Zudem kommt jeder Gast in den Genuss kulinarischer Spezialitäten aus regionalen und internationalen Gerichten, aber auch Gaumenfreuden der Basenfasten-Küche sind geboten. So entsteht die besondere Schliffkopf-Atmosphäre, die gerade Gäste zu schätzen wissen.

Besonderheiten

Familiengeführtes 4-Sterne-Superior Nationalpark-Hotel Schliffkopf

Hervorragendes Essen aus frischen heimischen Produkten *

Umfangreiches Pflege- und Entspannungsangebot in unserem BergSpa mit Innen- und Außenpool sowie Saunarium *

Kostenfreies WohlFit-Programm

Natur mit Rad- und Wanderwegen

Grandioser Ausblick über die Panoramahöhenzüge des Nationalparks Schwarzwald

Nationalpark-Hotel Schliffkopf, 72270 Schliffkopf, Deutschland, Tel. +49 7449 920-0, mail@hotel.com, www.schliffkopf.de