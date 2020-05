Sehnsucht nach Sand, Strand und Meer? Erholsame Urlaubstage sind sicher bald wieder möglich und an der Ostsee können Sie sie mit allen Sinnen bestens genießen. Dabei die zauberhafte Küste erkunden und die klare, pure Luft des Nordwindes spüren, die zärtlich die Nase kitzelt. Nordisch-gemütlich ist das Ambiente des Mein Strandhaus in Niendorf am Timmendorfer Strand, das in muschelweiß, korallenrot, sandbeige und meeresblau glänzt. Insgesamt stehen 33 Zimmer und Suiten, darunter Familienzimmer, zur Verfügung. Das 3-Sterne-Superior Hotel punktet mit sechs Kilometern Strandpromenade direkt vor der Haustür sowie der Nähe zum mondänen Timmendorf und der Hansestadt Lübeck.

Dass eine entspannte Auszeit auch mit den richtigen Zutaten für den Gaumen zu tun hat, wissen die Profiköche Volker Muuß und Horst Promberger sehr wohl. Mit dem Duo treffen zwei Welten zusammen: Während Volker Muuß mit seinen nordischen Fertigkeiten beflügelt, zaubert Horst Promberger köstlichste Gerichte aus seiner Heimat Salzburg, selbstverständlich mit frischen regionalen Zutaten aus der Umgebung angereichert. Weitere Annehmlichkeiten des Hotels sind ein Restaurant mit Seeterrasse und Wintergarten, Wohlfühlbereich mit Schwimmbad, Sauna und Dampfbad.

Von Action bis Entspannung – die Lübecker Bucht ist ein wahres Urlaubs-Dorado und bietet zahlreiche Freizeit-Möglichkeiten für jeden Geschmack. Neben Ausflugszielen in der Umgebung macht das umfangreiche Sportangebot zu Land wie auch zu Wasser Lust auf Bewegung inmitten der herrlichen Naturlandschaft. Ob bei einem Spaziergang durch das malerische Niendorf mit seinem maritimen Flair oder mit dem Rad am pittoresken Hafen entlang mit seinen bunten Kuttern, den urigen Räucherbuden und den waschechten Fischern – Langeweile kommt hier bestimmt nicht auf.

Meine Herbstimpressionen Besonders im Herbst ist die Ostsee eine Wohltat für die Seele – mit ganz viel Freiraum und weiter einsamer Landschaft! Dazu passt das Angebot im Mein Strandhaus: Drei oder sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension sind vom 4. Oktober bis zum 2. November 2020 buchbar. Strandhaus-Frühstück, 3-Gang Abendmenüs, die Nutzung von Sauna, Dampfbad und Schwimmbad sowie WLAN sind inklusive. Das Angebot ist buchbar ab 263 Euro pro Person im Doppelzimmer für drei Tage und ab 613 Euro pro Person im Doppelzimmer für sieben Tage. Flexible Umbuchungs- und Stornobedingungen.

