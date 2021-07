Smalltalk auf der Wiese: Unter diesem Motto lädt das Grand Hotel Heiligendamm zu einem Sommergespräch samt Buchpremiere ein. Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre stellen ihr Buch „Alle sind so ernst geworden“ vor. Ein Highlight erwartet damit alle Literaturfans – und zwar am 25. Juli 2021, 18 Uhr, in Heiligendamm an der Ostsee.

Suter und von Stuckrad-Barre, die befreundeten Autoren, kommen mit ihrem ersten gemeinsamen Buch auf die Sommerbühne nach Heiligendamm zurück. „Alle sind so ernst geworden“ ist nicht nur eines der erfolgreichsten Bücher des vergangenen Winters. Kaum ein Buch wurde von so vielen Prominenten auf Instagram zitiert und gefeiert.

Die neue Kulisse ist die Wiese vor der Burg. Ein Heimspiel für die beiden, denn am Strand wie auf der Wiese fing in Heiligendamm alles an.

Tickets (30 Euro/für Hotelgäste: 20 Euro) gibt es im Vorverkauf online oder an der Hotelrezeption (Telefon 038203/ 740-0 oder E-Mail an info@grandhotel-heiligendamm.de)

www.grandhotel-heiligendamm.de