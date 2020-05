Die Weinberge im Lavaux sind UNESCO Welterbe. Hoch erhoben auf dem Le Mont-Pèlerin liegt das Le Mirador Resort & Spa. Das Hotel steht für Freude, Exklusivität und Entspannung. Es ist das perfekte Hideaway für Urlaub oder ein entspanntes Wochenende zu zweit oder mit der Familie.

Das Le Mirador Resort & Spa ist eine Oase der Ruhe an einem traumhaft schönen Ort umgeben von intakter Natur und dem Himmel ganz nah. Als Mitglied der Leading Hotels of the World und der Swiss Deluxe Hotels bietet das Boutique-Resort 66 luxuriöse Zimmer und Suiten im klassischen und modernen Stil.

Das Givenchy Spa umfasst 1750 Quadratmeter. In elf Behandlungsräumen bieten die Teams der von Givenchy Spa in Paris ausgebildeten Therapeuten eine breite Palette von Beauty-Behandlungen und Massagen an. Ein beheizter Innenpool, ein Jacuzzi, Sauna, Dampfbad und eine wunderbare Panoramaterrasse zum Entspannen und Genießen stehen zur Verfügung.

Komplettiert wird der Club & Spa-Bereich durch drei Tennisplätze und das großzügige Fitnesscenter „Seven Heaven“, welches ein voll ausgestattetes Gym sowie ein Studio mit Cardio- Geräten und Gewichten umfasst. Trainiert werden kann individuell, mit Personaltrainer oder in Gruppen. Das medizinische Zentrum mit zwölf Behandlungs- und Beratungsräumen bietet allgemeine medizinische Versorgung sowie auch spezifische Behandlungen. Le Patio, das Restaurant des Hotels Le Mirador Resort & Spa, präsentiert sich frisch renoviert in modernem Stil und mit einer unvergleichbaren Panoramaterrasse. Serviert wird eine raffinierte, frische, gesunde und saisonale Küche mit lokalen Produkten. Japanische Köstlichkeiten gibt es hingegen im Restaurant Hinata.

Das Le Mirador Resort & Spa liegt hoch an den Hängen des Le Mont-Pèlerin, inmitten der Weinberge des UNESCO Welterbes der Schweiz. Hier bietet sich ein herrlicher Ausblick auf den Genfersee und das majestätische Alpenpanorama. Das Hotel besticht durch edles und zeitgemässes Design und einen herzlichen Service.

Le Mirador Hotel & Spa, 1801 Mont-Pelerin, Waadt, Schweiz, Tel. +41 21 925 11 11, reservations@mirador.ch, www.mirador.ch