Das Ladys First Hotel heißt anspruchsvolle Gäste willkommen, die auf Reisen das Besondere suchen – Ladies und Gentlemen.

Die stolze Stadtvilla liegt in bester Lage im Zürcher Seefeld. Von hier aus ist es ein Katzensprung an den See, das Opernhaus erreichen Sie zu Fuß in zehn Minuten. Und die Tramlinie 4 – Zürichs schönste Tramlinie! – hält praktisch vor unserer Tür. Das Ladys First verfügt über 28 geschmackvolle Zimmer, die Stil und Klasse ausstrahlen. Alte Parkettböden, kräftige Farben, sorgfältig ausgewählte Leuchten und Möbel sowie traumhaft bequeme Swissflex-Betten verleihen unserem Haus einen ganz besonderen Charme.

Die Lobby mit Cheminée und Honesty-Bar sowie der bezaubernde Rosengarten sind weitere Orte, die zum Wohlfühlen einladen. Ihren Tag starten Sie genussvoll mit unserem leckeren und liebevoll zusammen gestellten Frühstück. Unser Caffè „Bacio d’Amore“ wird frisch für Sie zubereitet und hält, was er verspricht!

Im Wellnessbereich auf der vierten und fünften Etage heißt es: Ladys only! Ein Dampfbad, eine finnische Sauna und eine Biosauna erwarten Sie. Freuen Sie sich zusätzlich auf etwas ganz Besonderes: Mit wohlig angewärmten Kirschkernkissen im Maxi-Format haben wir für Sie einen einzigartigen Liegebereich geschaffen. Die Dachterrasse ist der Ort, um sich nach dem Saunagang eine kühle Brise um die Nase wehen zu lassen und dabei den Blick über die Stadt, die Berge und den See zu genießen. Sobald es dunkel wird, sehen Sie vielleicht sogar den guten Stern, unter dem unser Haus steht. In unserem Hotel ermöglichen wir einen Wiedereinstieg in die Arbeitswelt für Frauen mit erschwerten Bedingungen. Wir bieten Teilzeit-Arbeitsplätze für psychisch oder kognitiv beeinträchtigte Frauen an.

Hotelangebot Rausgehen, flanieren, reisen – das wird nach der Zeit des „Social Distancing“ noch viel schöner sein! Wir freuen uns schon heute auf Sie! Und weil Vorfreude die schönste Freude ist, buchen Sie Ihren nächsten Aufenthalt am besten gleich heute. Dabei profitieren Sie von 20% Rabatt auf den Übernachtungspreis und wir laden Sie zum Frühstück ein. Als Dame genießen Sie zudem den Wellness-Bereich kostenfrei. Dieses Angebot ist gültig für Aufenthalte im Jahr 2020, die bis Ende Juni 2020 gebucht werden. Die Buchung machen Sie per E-Mail mit dem Stichwort „Vorfreude_2020“. Mitglied von www.best3starhotels.ch

Hotel Ladys First, 8008 Zürich, Schweiz, +41 44 380 80 10, info@ladysfirst.ch, www.ladysfirst.ch