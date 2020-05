Das Kulm Hotel St. Moritz liegt im Herzen des mondänen Wintersportortes auf 1856 m ü. M. mit bester Aussicht auf den St. Moritzersee. Hinter seinen historischen Mauern erwartet die Gäste die unvergleichliche Aura einer über 160-jährigen Gastgebertradition, moderner Luxus auf 5-Sterne-Superior-Niveau und herzliche Gastfreundschaft. Das Kulm Hotel St. Moritz gilt als Wiege des Wintersports.

Die vom französischen Star-Architekt Pierre-Yves Rochon entworfenen Zimmer und Suiten vermitteln ein außergewöhnliches Luxus-und Raumgefühl. Liebe zum Detail, traumhafte Ausblicke und der wohltuende Duft des lokalen Arvenholz sorgen für Wohlfühlmomente vom ersten Augenblick an.

Zahlreiche Restaurants laden zum Genießen ein. Von lokalen Spezialitäten in der Chesa al Parc über klassisch-italienische Küche in The Pizzeria bis hin zu asiatisch-internationalen Kreationen im modernem Ambiente des Kulm Country Club mit seiner einladenden Sonnenterrasse ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der angrenzende 9-Loch Kulm Golfplatz, der älteste seiner Art in den Alpen, besticht durch einzigartiges Panorama und eignet sich sowohl für Einsteiger als auch Profis.

In einer schnelllebigen Zeit präsentiert sich das 2000 Quadratmeter große Kulm Spa als Ruhepol und idealer Zufluchtsort für Erholungssuchende. Die einmalige Aussicht über den St. Moritzersee und die spektakuläre Bergwelt bieten den perfekten Rahmen, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Nach einem langen Tag in der Engadiner Natur lädt der beheizte Außenpool zum Entspannen ein. Highlight seit der Wintersaison 2019/20 ist die Zusammenarbeit mit der renommierten Schweizer Kosmetikmarke Valmont. Diverse Treatments versprechen puren Luxus und sofortige sowie nachhaltige Wirkung für die Haut.

Arrangement „Schillernder Bergsommer“

2 Übernachtungen inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet und täglichem Gourmet-Dine-Around (Halbpension)

Teilkörpermassage 25 Min. pro Person

Freie Nutzung des Kulm Spa St. Moritz

Freie Nutzung des 9-Loch Kulm Golfplatzes sowie der Tennisplätze

Freie Nutzung aller geöffneten Bergbahnen der Region und des öffentlichen Verkehrs im Tal.

Preise: Einzelzimmer ab CHF 640; Doppelzimmer ab CHF 570; Junior Suite ab CHF 900; Die o.a. Preise verstehen sich pro Person für 2 Tage. Bitte reservieren Sie Ihre Spa Termine bei Buchungsbestätigung. Gültig auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.

Kulm Hotel St. Moritz, 7500 St. Moritz, Graubünden, Schweiz, Tel. +41 81 836 80 00, info@kulm.com, www.kulm.com