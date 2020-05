Als einziges 5-Sterne-Superior-Hotel in Pontresina verbindet das Grand Hotel Kronenhof eine großartige Lage mit imposanter Architektur, atemberaubenden Ausblicken und ausgezeichneter Kulinarik. Elegante lichtdurchflutete Zimmer und Suiten, eine der eindrucksvollsten Wellnessanlagen der Alpen und die privilegierte Lage im Herzen der Schweizer Berge – dieser einzigartige Mix aus der Magie vergangener Zeiten, modernstem Komfort und faszinierender Natur macht das Luxushotel unverwechselbar.

Genießer erleben im Grand Hotel Kronenhof eine kulinarische Vielfalt der Extraklasse: Im prunkvollen Gewölbe des „Grand Restaurants“, wo Frühstück und Dinner wie im vergangenen Jahrhundert zelebriert wird, im von GaultMillau mit 16 Punkten ausgezeichneten Gourmet Restaurant „Kronenstübli“ oder bei einem Mittagessen auf der Terrasse des „Le Pavillon“ mit fantastischem Ausblick auf den Gletscher. Wohlfühlen im Grand Hotel Kronenhof bedeutet, vom ersten Moment an einzutauchen in die Weite des Tals mit den duftenden Arven- und Lärchenwäldern. Das 2000 Quadratmeter große Spa holt die Frische und Kraft der Natur ins Haus und macht das Hotel zu einer der ersten Adressen für jene, die Körper und Seele in einer exklusiven Umgebung entspannen möchten. Das Herzstück bildet der großzügige Pool mit seiner riesigen Fensterfront, welche die Berggipfel zum Greifen nah macht. Ergänzt wird das Wohlfühlerlebnis durch diverse Saunen, Grotten und Ruhebereiche sowie eine Vielzahl an luxuriösen Gesichts- und Körperbehandlungen. Highlight ist die mehrmals pro Saison stattfindende «Spa & Cocktail Night», welche das Entspannen bis Mitternacht ermöglicht. Draußen die lauen Sommerabende & funkelnden Sterne. Drinnen frische Früchte und leckere Cocktails.

Die grosszügigen Suiten versprühen alpine Romantik und Luxus pur. Mit dem Suiten-Arrangement fühlen Sie sich wie ein König im Engadin.

Arrangement „Suite Summer Deal“

Eine Übernachtung in einer Suite

Täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet

Freie Nutzung des Kronenhof Spa

Freie Nutzung des Kulm Golf St. Moritz

Kostenlose Nutzung aller geöffneten Bergbahnen der Region.

Die Halbpension ist für CHF 50 pro Person pro Tag hinzubuchbar

Preise: Suite West ab CHF 599; Suite Süd ab CHF 749.

Die oben erwähnten Preise verstehen sich pro Suite/Nacht. Buchbar in der Sommersaison 2020 auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.

Grand Hotel Kronenhof, 7504 Pontresina, Graubünden, Schweiz, Tel. +41 81 830 30 30, info@kronenhof.com, www.kronenhof.com