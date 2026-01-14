hat die Leitung des Giardino Mountain in St. Moritz übernommen. Der neue General Manager des 5-Sterne-Hauses hat internationale Führungserfahrung, zuvor war er in verschiedenen Häusern in Europa und Amerika tätig, u.a. für Belmond, Rocco Forte Hotels und die Oetker Collection. Nun soll er die operative Ausrichtung des Hotels weiterentwickeln und bestehende Qualitätsstandards sichern. Ferreira legt nach eigenen Angaben großen Wert auf Teamnähe und Servicequalität. Sein Führungsstil ist geprägt von Präsenz, Nähe zum Team und einem hohen Qualitätsanspruch – mit dem Ziel seines Qualitätsanspruchs ist es, Gästen ein stimmiges und nachhaltiges Hotelerlebnis zu bieten.